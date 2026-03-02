Городовой / Полезное / Средневековая крепость, построенная в X веке: самое загадочное место России - где находится, легенды, призраки
Какой прогноз погоды на март в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Когда сеять перцы на рассаду: самый идеальный день в марте 2026 года - всхожесть 100% Полезное
Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Хибин? Вопросы о Петербурге
Не откачивал сливную яму 10 лет - просто посадил "бионасос" рядом: выпивает до 200 литров в сутки Полезное
Работа мечты в Северной столице: центр труда поможет со 2 марта Город
Средневековая крепость, построенная в X веке: самое загадочное место России - где находится, легенды, призраки

Опубликовано: 2 марта 2026 12:15
 Проверено редакцией
Названо самое загадочное и мистическое место России

На живописном берегу Камы, возвышаясь над городом, раскинулось место, известное как "Чертово городище". Именно здесь, на вершине холма, гордо стоит каменная башня - привет из Средневековья.

Местоположение

Историческое место, также известное как Елабужское городище, расположено на юго-западной окраине Елабуги, в самом сердце Татарстана. С этой точки открывается захватывающая панорама: с одной стороны – бескрайняя река с островами, с другой – раскинувшийся город.

Что стоит увидеть

Елабужское городище – это не просто живописное место, но и ценнейший памятник археологии и истории, имеющий федеральное значение. К сожалению, из построек X века до наших дней сохранилась лишь белокаменная башня – остаток цитадели, возведенной волжскими булгарами еще до монгольского нашествия.

Древность и современность

"Знакомство с городищем стоит начать с современного памятника, посвященного основателю города – булгарскому эмиру Ибрагиму I бен Мухаммаду", - пишет портал "Открытая Елабуга".

Словно оберегая это место, раскинула свои крылья скульптурная композиция "Дракон-оракул". А для тех, кто желает спуститься с горы, проложена каменная лестница из 365 ступеней, построенная самими жителями Елабуги.

Легенда о Змее-Предсказателе

Древние предания рассказывают, что когда-то на этом холме стоял языческий храм, где обитал мудрый змей-оракул. Его слава как предсказателя разносилась по всей округе. Люди со всех сторон стекались к нему за советом. Однако платой за его пророчества были человеческие жертвы.

Перед самым падением могучего Булгарского царства змей таинственно исчез. Царь, отчаявшись, звал его, моля о помощи в спасении своего народа от надвигающейся угрозы. Но змей не откликнулся. Вскоре царство и его жители пали под натиском врагов.

"Приезжала в Елабугу на экскурсию и, разумеется, посетила городище. Впечатления невероятные. Эту красоту вокруг описать словами невозможно. Историей и мистикой будто пропитан воздух в этом месте", - поделилась Галина из Самары.

Автор:
Татьяна Идулбаева
