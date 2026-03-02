Городовой / Город / Тревога без паники: как Петербург проверит сирены 4 марта
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Спас на водах возродится: Петербургу вернут утраченный храм героев Цусимы Город
Как поехать учиться по обмену в Китай из Санкт-Петербурга? Учеба
Перед тем как жарить шашлык - обязательно: по совету опытного шашлычника решил сделать так, и не пожалел Полезное
Наличные против карт: плюсы и минусы двух способов оплаты Полезное
Весна пришла в Петербург: первые подснежники в городе удивили жителей Город
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Тревога без паники: как Петербург проверит сирены 4 марта

Опубликовано: 2 марта 2026 13:30
 Проверено редакцией
Тревога без паники: как Петербург проверит сирены 4 марта
Тревога без паники: как Петербург проверит сирены 4 марта
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Во время проведения проверки на всей территории Северной столицы включат электромеханические сирены, специальные технические средства оповещения РСОН, громкоговорители.

4 марта в Санкт-Петербурге пройдет комплексная проверка работоспособности региональной системы оповещения населения (РСОН).

Об этом сообщили на сайте «Городского мониторингового центра»: с 10:30 до 10:50 по всей территории города активируют оконечные устройства оповещения, транслируя тестовые сигналы и сообщения для жителей.

В ходе проверки задействуют электромеханические сирены, специальные средства РСОН, громкоговорители, а также телеканалы, радиостанции и прочие каналы распространения информации.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью