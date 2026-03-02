Тревога без паники: как Петербург проверит сирены 4 марта

4 марта в Санкт-Петербурге пройдет комплексная проверка работоспособности региональной системы оповещения населения (РСОН).
Об этом сообщили на сайте «Городского мониторингового центра»: с 10:30 до 10:50 по всей территории города активируют оконечные устройства оповещения, транслируя тестовые сигналы и сообщения для жителей.
В ходе проверки задействуют электромеханические сирены, специальные средства РСОН, громкоговорители, а также телеканалы, радиостанции и прочие каналы распространения информации.