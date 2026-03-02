Озимый чеснок без ума от этой подкормки: 20 гр на 10 л весной – перья не желтеют, головки крупные, ядреные

Март наступил, снег потихоньку начнет сходить, и на участках вот-вот покажутся первые ростки озимого чеснока. Он трогается в рост, едва тает снег. Опытные огородники не советуют спешить с "завтраком" для нежных всходов. Для первой подкормки стоит дождаться, когда почва хорошо прогреется, а среднесуточная температура установится на уровне +5...+10 градусов.
После наступления устойчивого тепла рост чеснока ускоряется. Растению нужно полноценное питание для наращивания мощной зелёной массы. В средней полосе оптимальное время для первой подкормки — вторая половина апреля или начало мая, когда чеснок поднимется на 10–15 см.
В период активного роста зелени чесноку нужен азот. Но не свежий навоз или настой коровяка. Они могут спровоцировать развитие грибковых болезней.
Для чеснока дачники с опытом советуют кальциевую селитру. Это удобрение содержит около 15% азота и 27% кальция. Оно особенно полезно на кислых почвах, где растёт хвощ или появляется мох: кальциевая селитра слегка подщелачивает землю, улучшая её структуру.
Почему для чеснока подходит подкормка кальциевой селитрой:
- Азот стимулирует рост зелени, а кальций - развитию корней.
- Сочетание этих элементов предотвращает пожелтение побегов и улучшает фотосинтез.
- Кальций повышает устойчивость растения к грибкам и перепадам температур.
Как правильно подкормить чеснок: 20 г кальциевой селитры (примерно столовая ложка с горкой) растворяют в 10 л воды и поливают по влажной почве. Если земля сухая, сначала проливают грядку чистой водой. Подкормку можно повторить через 10–14 дней, но не более 2–3 раз за весну. Результат не заставит себя ждать: листва станет ярко-зелёной, пышной, стебли — толстыми и крепкими.
Летом, когда придет время формирования головок, чесноку потребуется калий. Хороший и бюджетный вариант — настой древесной золы. Калий перенаправляет силы растения с роста зелени на налив зубчиков. После такой подкормки головки укрупняются, урожай хорошо хранится, пишет садовод.
