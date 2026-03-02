Городовой / Вопросы о Петербурге / Какие остановки есть на маршруте «Сапсана» из Москвы в Санкт-Петербург?
Какие остановки есть на маршруте «Сапсана» из Москвы в Санкт-Петербург?

Опубликовано: 2 марта 2026 15:35
 Проверено редакцией
сапсан, пассажиры, вокзал
Какие остановки есть на маршруте «Сапсана» из Москвы в Санкт-Петербург?
Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
«Сапсан» по пути из Москвы до Санкт-Петербурга делает несколько коротких остановок, но некоторые рейсы следуют без промежуточных остановок.

По маршруту Москва — Санкт-Петербург на «Сапсане» поезд делает несколько промежуточных остановок. Их количество и названия станций зависят от конкретного рейса. В 2026 году среди возможных остановок встречаются, например, Зеленоград-Крюково, Вышний Волочёк, Угловка, Чудово-Московское и другие.

Примеры маршрутов

Поезд 758А (отправление из Москвы в 07:00) останавливается на станциях:

  • Зеленоград-Крюково (стоянка 1 минута);
  • Вышний Волочёк (стоянка 1 минута);
  • Угловка (стоянка 1 минута);
  • Чудово-Московское (стоянка 1 минута).

Поезд 780А (отправление в 19:30) делает остановки:

  • Тверь;
  • Бологое-Московское;
  • Окуловка;
  • Чудово-Московское.

Поезд 784А (отправление в 20:50) останавливается на станциях:

  • Крюково;
  • Тверь;
  • Чудово-Московское.

Особенности

Время в пути и расписание могут варьироваться в зависимости от рейса. В 2026 году оно составляет от 3 часов 50 минут до 4 часов 10 минут.

Некоторые рейсы могут следовать без промежуточных остановок.

Актуальное расписание с учётом возможных изменений всегда можно уточнить на официальном сайте РЖД или в справочной службе вокзала.

Пономарева Дарина
