Какие остановки есть на маршруте «Сапсана» из Москвы в Санкт-Петербург?

По маршруту Москва — Санкт-Петербург на «Сапсане» поезд делает несколько промежуточных остановок. Их количество и названия станций зависят от конкретного рейса. В 2026 году среди возможных остановок встречаются, например, Зеленоград-Крюково, Вышний Волочёк, Угловка, Чудово-Московское и другие.
Примеры маршрутов
Поезд 758А (отправление из Москвы в 07:00) останавливается на станциях:
- Зеленоград-Крюково (стоянка 1 минута);
- Вышний Волочёк (стоянка 1 минута);
- Угловка (стоянка 1 минута);
- Чудово-Московское (стоянка 1 минута).
Поезд 780А (отправление в 19:30) делает остановки:
- Тверь;
- Бологое-Московское;
- Окуловка;
- Чудово-Московское.
Поезд 784А (отправление в 20:50) останавливается на станциях:
- Крюково;
- Тверь;
- Чудово-Московское.
Особенности
Время в пути и расписание могут варьироваться в зависимости от рейса. В 2026 году оно составляет от 3 часов 50 минут до 4 часов 10 минут.
Некоторые рейсы могут следовать без промежуточных остановок.
Актуальное расписание с учётом возможных изменений всегда можно уточнить на официальном сайте РЖД или в справочной службе вокзала.