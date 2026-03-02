Откуда пошло название «Зимний дворец» в Санкт-Петербурге?

Название «Зимний дворец» — это не просто указание на сезон, но и отражение исторической практики сезонного проживания монархов.

Название «Зимний дворец» в Санкт-Петербурге связано с его историческим назначением — он служил зимней резиденцией российских императоров. Это название отражает сезонный характер использования дворца и традицию иметь отдельные резиденции для разных времён года, которая была распространена среди европейских монархов.

Исторический контекст

История императорских зимних резиденций в Санкт-Петербурге начинается с небольших построек петровской эпохи. Первый «Зимний дом» Петра I был построен в 1708 году на берегу Невы. Позже, в 1716–1720 годах, архитектор Георг Маттарнови возвёл новый дворец на углу Невы и Зимней канавки (тогда её называли «Зимнедомным каналом»). Пётр I со своей семьёй переехал туда в 1720 году.

Со временем резиденция расширялась и перестраивалась. Пятый и окончательный вариант Зимнего дворца был создан по проекту Бартоломео Растрелли в 1754–1762 годах при Елизавете Петровне. Это здание, сохранившееся до наших дней, стало символом имперской власти и одним из самых грандиозных архитектурных шедевров Санкт-Петербурга.

Почему «зимний»?

Название «Зимний» прямо указывает на сезонное предназначение дворца. В отличие от летних резиденций (например, Петергофа или Царского Села), Зимний дворец был рассчитан на проживание в холодное время года. Императорская семья переезжала в него с наступлением холодов, а летом возвращалась в более комфортные для тёплого сезона места.

Интересно, что традиция иметь отдельные резиденции для разных сезонов восходит к Древней Руси и была продолжена Петром I в Санкт-Петербурге, где суровая зима делала постоянное проживание в Летнем дворце невозможным.

Дополнительные факты

С 1762 года по 1904 год Зимний дворец был официальной зимней резиденцией российских императоров. В 1904 году Николай II перенёс постоянную резиденцию в Александровский дворец в Царском Селе, но Зимний дворец продолжал использоваться для торжественных приёмов, парадных обедов и коротких визитов в Петербург.

Дворец отличался масштабностью и роскошью. В нём насчитывалось более 1500 комнат, а общая площадь составляла около 60 тысяч м².

После Октябрьской революции 1917 года дворец стал частью Государственного Эрмитажа.

