60 миллиардов на детсады Петербурга: КСП проверит, куда ушли деньги и кто виноват в задержках
60 миллиардов на детсады Петербурга: КСП проверит, куда ушли деньги и кто виноват в задержках

Опубликовано: 2 марта 2026 17:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В ходе проверки оценят работу сразу нескольких уполномоченных органов.

За последние восемь лет в Санкт-Петербурге потратили 60 миллиардов рублей на обустройство мест в детских садах.

Теперь Контрольно-счётная палата (КСП) Петербурга вместе со Счётной палатой РФ проведёт аудит эффективности этих расходов. Об этом заявили в пресс-службе КСП Петербурга.

Проверяющие разберутся, как рассчитывалась стоимость строительства объектов, не было ли задержек с их запуском и насколько оправданно увеличивались объёмы контрактов. Также изучат, поступила ли в сады необходимая мебель, оборудование и инвентарь.

Аудит затронет деятельность нескольких ведомств: комитета по строительству, комитета по имущественным отношениям, комитета по инвестициям и других.

Основная цель проверки — проанализировать доступность детских садов для жителей города и разработать предложения по повышению прозрачности и экономичности системы.

Автор:
Юлия Аликова
