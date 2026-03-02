60 миллиардов на детсады Петербурга: КСП проверит, куда ушли деньги и кто виноват в задержках

За последние восемь лет в Санкт-Петербурге потратили 60 миллиардов рублей на обустройство мест в детских садах.
Теперь Контрольно-счётная палата (КСП) Петербурга вместе со Счётной палатой РФ проведёт аудит эффективности этих расходов. Об этом заявили в пресс-службе КСП Петербурга.
Проверяющие разберутся, как рассчитывалась стоимость строительства объектов, не было ли задержек с их запуском и насколько оправданно увеличивались объёмы контрактов. Также изучат, поступила ли в сады необходимая мебель, оборудование и инвентарь.
Аудит затронет деятельность нескольких ведомств: комитета по строительству, комитета по имущественным отношениям, комитета по инвестициям и других.
Основная цель проверки — проанализировать доступность детских садов для жителей города и разработать предложения по повышению прозрачности и экономичности системы.