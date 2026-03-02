Городовой / Город / ИИ в Петербурге ловит вандалов: камеры отправляют видео в полицию от Медного всадника
ИИ в Петербурге ловит вандалов: камеры отправляют видео в полицию от Медного всадника

Опубликовано: 2 марта 2026 18:00
Global Look Press / Zamir Usmanov
Возле памятника Маршалу Жукову установили дополнительные средства аудио оповещения. 

В Санкт-Петербурге системы на базе искусственного интеллекта теперь напрямую уведомляют полицию о случаях вандализма над памятниками.

Камеры с ИИ и аудиокомплексы круглосуточно следят за порядком в историческом центре. Особое внимание уделено памятнику маршалу Жукову, Медному всаднику и скульптуре «Львы» на набережной Большой Невы. Об этом сообщили в Смольном..

Новая система видеонаблюдения поможет собирать и анализировать данные о состоянии памятников, повысить эффективность мер против вандализма.

После пилотного тестирования её расширят на все ключевые исторические объекты, отметила руководитель ведомства Юлия Смирнова.

Добавим, что у памятника маршалу Жукову установлено дополнительное аудиооборудование для оповещения. Оно позволит оперативно пресекать нарушения, передавая информацию в реальном времени сотрудникам КГИОП и правоохранителям.

Юлия Аликова
Город
