Купил помидоры в «Магните» и посадил - вот что выросло через 2 недели: эксперимент дачника

Опубликовано: 2 марта 2026 18:34
 Проверено редакцией
Купил помидоры в «Магните» и посадил - вот что выросло через 2 недели: эксперимент дачника
Городовой ру
Эксперимент с посадкой магазинных томатов

Опытные дачники любят экспериментировать с семенами и рассадой. Однако один из самых любопытных опытов - попробовать вырастить урожай из покупных овощей.

Некоторые считают, что промышленные помидоры непригодны для размножения. Автор блога "Большое сердце" решил проверить это на своем подоконнике.

С чего все началось
Садовод отправился в ближайший супермаркет и купил обычные томаты. Он выбрал дома самый спелый плод и разрезал его на две части. Одна долька отправилась сразу в горшок с землей, после чего дачник просто присыпал ее грунтом и полил.

Второй участник
На следующий день в холодильнике обнаружились забытые помидоры черри, которые уже начали сморщиваться. Выбрасывать их было жалко, поэтому автор блога решил и их посадить в грунт.

Первые итоги
Ровно через неделю появились дружные всходы. Ростки пробивались активно и с каждым днем радовали глаз. Интересно, что черри тоже показали хорошие результаты, хотя взошли чуть реже. Однако те растения, что проросли, развивались не хуже своих «магазинных» собратьев.

Результат через две недели
Сеянцы заметно подросли и окрепли. Большую часть растений садовод планирует перевезти на дачу и высадить в теплицу.

Основные наблюдения:

  • семена из магазинного томата взошли быстро и дружно;
  • помидоры черри тоже дали ростки;
  • динамика роста у обеих групп оказалась одинаковой;
  • часть ростков черри остановилась в развитии, но большинство выжило;
  • растения выглядят здоровыми и пригодны для пересадки.

Этот эксперимент доказывает, что даже из самого простого магазинного томата можно получить крепкую рассаду.

Ранее "Городовой" рассказал, как сеять морковь, чтобы не прореживать.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
