Городовой / Полезное / Больше никакого прореживания: сею морковь за 10 минут - и всходы появляются через 5 дней
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
В шоке от шведского стола в Египте: даже ребенок всегда сытый — расскажу, что самое вкусное Полезное
Когда сеять капусту на рассаду в марте 2026 года - точный Лунный календарь: благоприятных дней мало Полезное
Облачность, снег и ветер: Пнтербург готовится к новому циклону Город
Мечта ленивого садовода: астру заменила новым цветком и ни на секунду не пожалела об этом - непревзойденная культура Полезное
Петербург держит 13-ю строчку кредитного рейтинга: 47% зарплат жителей уходит в банки Город
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Цветы Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Больше никакого прореживания: сею морковь за 10 минут - и всходы появляются через 5 дней

Опубликовано: 2 марта 2026 08:26
 Проверено редакцией
Больше никакого прореживания: сею морковь за 10 минут - и всходы появляются через 5 дней
Больше никакого прореживания: сею морковь за 10 минут - и всходы появляются через 5 дней
legion-media
Как сеять морковь, чтобы не прореживать

Выращивание моркови часто омрачается утомительным прореживанием всходов. Это занятие отнимает много времени и сил, которые можно потратить на другие работы.

Кроме того, убирать крепкие молодые ростки всегда немного обидно. Однако можно изменить подход и посеять морковь так, чтобы она росла редко, но метко.

Посев с песком
Столовую ложку семян следует смешать с ведром сухого песка. Смесь равномерно распределяют по бороздкам, поливают и засыпают землей. Песок предотвращает слипание семян, всходы появляются дружно и не требуют прореживания.

Посев с маячками
Семена моркови смешивают с семенами редиса и песком, затем высевают в бороздку. Редис всходит быстро и обозначает рядки. Когда появляется морковь, редис уже выдергивают, попутно удаляя лишние морковные ростки.

Стратификация в снегу
Замоченные семена заворачивают в ткань и закапывают в снег на 7-10 дней. После такой закалки их подсушивают и высевают. Всходы появляются на 4-5 день и отличаются особой выносливостью.

Жидкий метод
Семена размешивают в воде и разбрызгивают по грядке из лейки. Вода распределяется неравномерно, поэтому густых зарослей не образуется и прореживание не требуется.

Совместная посадка с луком
В одну бороздку высевают морковь и высаживают лук-севок. Лук рыхлит почву, а фитонциды отпугивают морковную муху. К уборке лука морковь уже набирает силу.

Плюсы методов без прореживания:

  • экономия времени и сил на уход за грядками;
  • сохранение корневой системы оставшихся растений;
  • рациональное использование семян;
  • более ранний урожай;
  • профилактика заболеваний;
  • упрощение прополки и рыхления.

Выбор способа зависит от личных предпочтений. Любой из методов позволяет забыть о монотонной работе и сосредоточиться на получении богатого урожая, сообщает "Новости Зеленодольска".

Ранее "Городовой" рассказал про 3 секрета отменного урожая моркови.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью