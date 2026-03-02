Конец лазейкам: в Петербурге наказывают не только продавцов, но и установщиков НТО

В Санкт-Петербурге начали действовать поправки к статье 44 закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге".
С 1 марта под штраф за незаконную торговлю подпадает не только продавец, но и тот, кто без договора с городом установил нестационарный торговый объект (НТО). Об этом заявили в комитете по контролю за имуществом.
Теперь за установку НТО без соответствующих документов штрафы такие: для физлиц — от 4 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — 10–40 тысяч рублей; для юрлиц — 50–200 тысяч рублей.
Раньше инспекторы комитета могли наказывать только продавца за реализацию товаров в неподходящем месте.
По данным анализа нарушений за 2022–2025 годы, свыше половины торговцев были арендаторами или субарендаторами, а киоск устанавливали не они. В результате штрафы взимали с продавцов, а хозяин нелегального павильона уходил от ответственности.
В комитете отметили, что в около 50% случаев при обнаружении незаконной торговли собственник НТО отличался от реального продавца. При этом в 72% инспекций удавалось выявить владельца конструкции.