Конец лазейкам: в Петербурге наказывают не только продавцов, но и установщиков НТО
Конец лазейкам: в Петербурге наказывают не только продавцов, но и установщиков НТО

Опубликовано: 2 марта 2026 08:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Ранее инспекторы комитета по контролю за имуществом могли выписать штраф только продавцу за торговлю в неположенном месте.

В Санкт-Петербурге начали действовать поправки к статье 44 закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге".

С 1 марта под штраф за незаконную торговлю подпадает не только продавец, но и тот, кто без договора с городом установил нестационарный торговый объект (НТО). Об этом заявили в комитете по контролю за имуществом.

Теперь за установку НТО без соответствующих документов штрафы такие: для физлиц — от 4 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — 10–40 тысяч рублей; для юрлиц — 50–200 тысяч рублей.

Раньше инспекторы комитета могли наказывать только продавца за реализацию товаров в неподходящем месте.

По данным анализа нарушений за 2022–2025 годы, свыше половины торговцев были арендаторами или субарендаторами, а киоск устанавливали не они. В результате штрафы взимали с продавцов, а хозяин нелегального павильона уходил от ответственности.

В комитете отметили, что в около 50% случаев при обнаружении незаконной торговли собственник НТО отличался от реального продавца. При этом в 72% инспекций удавалось выявить владельца конструкции.

Автор:
Юлия Аликова
Город
