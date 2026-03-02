Как подняться наверх Исаакиевского собора?

Чтобы подняться на колоннаду Исаакиевского собора надо преодолеть 262 ступени по винтовой лестнице.

Подняться на колоннаду Исаакиевского собора — это не просто прогулка, а настоящее приключение, которое вознаграждается захватывающим видом на Санкт-Петербург.

С высоты 43 метров (это примерно уровень 14-этажного дома) открывается панорамный обзор на 360 градусов: Нева, Зимний дворец, Дворцовая площадь, Спас-на-Крови и другие знаковые места. Но чтобы добраться до этой смотровой площадки, придётся преодолеть 262 ступени по винтовой лестнице — без лифта и с некоторыми нюансами.

Как добраться и купить билет

Исаакиевский собор расположен по адресу: Исаакиевская площадь, 4. Ближайшая станция метро — «Адмиралтейская». От неё нужно пройти около 500 метров по улице Малой Морской в сторону Исаакиевской площади.

Билеты на колоннаду продаются отдельно от билетов в сам собор. Стоимость билета для взрослых — 300 рублей. Дети до 7 лет проходят бесплатно, а дети до 14 лет — только в сопровождении взрослых.

Режим работы

С 1 мая по 30 сентября: ежедневно с 10:00 до 18:00. Вечерний подъём — с 18:00 до 21:30 (проход посетителей до 21:00).

С 1 октября по 30 апреля: с 10:00 до 18:00, третья среда месяца — выходной.

При неблагоприятных погодных условиях смотровая площадка может быть закрыта.

Как подняться

Вход на колоннаду находится с южной стороны собора, отдельно от входа в сам храм. Подъём состоит из двух частей:

211 ступеней по внутренней винтовой каменной лестнице до крыши собора.

51 ступень по железной лестнице, ведущей непосредственно к смотровой площадке.

Лестничный проход довольно узкий, а на самой площадке не так много места. Подъём и спуск расположены с разных сторон собора, поэтому потоки посетителей не пересекаются.