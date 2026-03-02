Петербург держит 13-ю строчку кредитного рейтинга: 47% зарплат жителей уходит в банки

В Северной столице объём задолженности перед банками в среднем на одного человека в начале 2026 года составил 590 тыс. рублей.

По данным рейтинга РИА Новости, Санкт-Петербург оказался на 13-м месте среди российских регионов по величине кредитов на одного экономически активного жителя.

В Ленинградской области долг вырос за год заметнее, чем в городе на Неве.

Аналитики подсчитали: в начале 2026 года средний долг петербуржца перед банками достиг 590 тыс. рублей, что на 17,4 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Соотношение этого долга к годовой зарплате в городе на Неве составило 47%.

В Ленобласти на душу приходится 529,9 тыс. рублей кредитов (+64,4 тыс. рублей за год), а доля в зарплате — 54,5%. По России в среднем долг на активного жителя — 473 тыс. рублей.

Лидером по абсолютному объёму кредитов на человека стала Тува с 1,08 млн рублей. Эксперты подчёркивают: в начале 2023-го там было 530 тыс. рублей, так что сумма почти удвоилась за короткий период.

В топ-10 также Чукотка, Калмыкия, Сахалинская, Московская и Магаданская области (от 703 до 606 тыс. рублей). Москва — на 11-м месте с 600 тыс. рублей на человека.

Наименее закредитованными оказались регионы Северного Кавказа и Юга России. Ингушетия возглавила рейтинг с соотношением долга к зарплате в 12%.

Средняя ставка по кредитам превысила 30% годовых, что сделало розничные займы доступными лишь обеспеченным клиентам.

Долг по кредиткам вырос на 8% (41% портфеля необеспеченных кредитов), а автокредиты просели из-за дорогих машин.