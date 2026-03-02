В шоке от шведского стола в Египте: даже ребенок всегда сытый — расскажу, что самое вкусное

Что обязательно нужно попробовать на шведском столе в Египте

Отдых в Египте по системе "все включено" - один из самых популярных туристических форматов. Купание в море и бассейне, обслуживание номеров, анимация и, конечно, знаменитый шведский стол входят в стоимость путевки, что помогает экономить средства. Уставшие от каш и борщей россияне обожают полакомиться местными блюдами, тем более когда в объеме никто не ограничивает. Если вы собираетесь на отдых в Египет, то вам будет интересно послушать об особенностях местного шведского стола.

Расскажем, какие блюда вас ожидают в отеле, если вы отдыхаете по системе "все включено".

Что входит в шведский стол

В целом здесь практически те же продукты, что мы привыкли есть, но приготовлены они особенным образом. Так, арабы любят сочетать продукты, которые нам кажутся несочетаемыми, используют необычные соусы, маринуют то, что у себя на родине мы едим в свежем виде. Блюда выглядят ярко, красиво, аппетитно. Расскажем, что можно найти на шведском столе в Египте:

мясо. Свинину мусульмане не едят, поэтому в блюдах используется говядина, баранина, курица, индейка, печень. Есть здесь и шашлык, но готовят его не так, как мы привыкли. Отдельные куски мяса никто на мангале не обжаривает. Вместо этого повара скручивают из фарша колбаски и готовят их в таком виде - по-нашему это "люля-кебаб";

Что поесть детям

В основном дети здесь выбирают макароны, фрукты и пирожные. Привычных котлет, которые малыши так любят, здесь не найти, поэтому можно на горячее предложить ребенку-малоежке люля-кебаб - их обычно готовят на ужин. Многие российские дети чаще питаются в лобби-барах, где подают шаурму и картошку фри, чем на шведском столе, но если чадо не избалованное и любит вкусно поесть, то обязательно найдет себе что-то вкусное помимо обожаемых маленькими туристами макарон.

"Если вы сомневаетесь, отправляться ли туда с ребенком, не сомневайтесь. Мой сын непередаваемо привередлив в еде, дома я готовлю ему отдельно. В Египет впервые мы полетели с ним, когда ему едва исполнилось 2 года и летали каждый год. Ни разу у меня не возникло проблемы, чем бы его накормить", - делится своими впечатлениями одна из туристок.

Самые вкусные блюда

А теперь перечислим блюда со шведского стола Египта, которые чаще всего выбирают российские туристы:

баба-гануш. Это измельченные жареные баклажаны с кунжутной пастой, оливковым маслом и капелькой лимонного сока. Подается охлажденным. Выглядит не слишком аппетитно из-за вязкой консистенции с комками и серого цвета, но вкус волшебный! Особенно в сочетании с местным хлебом;

Что лучше не брать

А вот нарезки, такие как сыры или колбаса, здесь не особо вкусные. Местные жители с удовольствием их едят, но российским туристам они кажутся пресными, безвкусными, а где-то даже горьковатыми. В общем, наши колбасные и сырные изделия однозначно вкуснее и ароматнее.

