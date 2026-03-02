Городовой / Город / Работа мечты в Северной столице: центр труда поможет со 2 марта
Работа мечты в Северной столице: центр труда поможет со 2 марта

Опубликовано: 2 марта 2026 12:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online
Специалисты помогут с выбором вакансий, заполнением анкет и даже организуют онлайн-собеседования. 

С 2 марта в Санкт-Петербурге возобновит работу консультационный пункт для жителей других регионов, желающих трудоустроиться в Северной столице. Его запускает Центр трудовых ресурсов, входящий в структуру городского комитета по труду и занятости.

Специалисты окажут помощь в подборе вакансий, оформлении резюме и проведении онлайн-интервью. База данных впечатляющая: за прошлый год 716 работодателей разместили свыше 8,5 тысячи позиций.

Наибольший спрос — в сферах образования, транспорта, промышленности и здравоохранения.

Как отметили в пресс-службе Смольного, помощь доступна удаленно — через горячую линию из любого города, без необходимости ехать в Петербург.

Или очно — для тех, кто уже здесь или только приехал. В офисе обязательно учтут удобство доезда до места работы.

Консультанты не только рекомендуют вакансии, но и информируют о программах господдержки при переезде. Это поможет соискателям заранее спланировать проживание и трудоустройство, избежав ненужных трат времени и средств на хаотичные поиски.

Автор:
Юлия Аликова
Город
