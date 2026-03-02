Городовой / Полезное / Когда сеять перцы на рассаду: самый идеальный день в марте 2026 года - всхожесть 100%
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Какой прогноз погоды на март в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Хибин? Вопросы о Петербурге
Не откачивал сливную яму 10 лет - просто посадил "бионасос" рядом: выпивает до 200 литров в сутки Полезное
Работа мечты в Северной столице: центр труда поможет со 2 марта Город
Средневековая крепость, построенная в X веке: самое загадочное место России - где находится, легенды, призраки Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Цветы Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Когда сеять перцы на рассаду: самый идеальный день в марте 2026 года - всхожесть 100%

Опубликовано: 2 марта 2026 12:53
 Проверено редакцией
Когда сеять перцы на рассаду: самый идеальный день в марте 2026 года - всхожесть 100%
Когда сеять перцы на рассаду: самый идеальный день в марте 2026 года - всхожесть 100%
Городовой ру
Назван самый благоприятный день для посева перцев в марте 2026 года 

Выращивание болгарского перца – задача не из легких. Эта культура любит тепло и требует особого ухода. Чтобы рассада взошла сильной и здоровой следует приложить усилия, пишет эксперт портала "Новый очаг".

Важные моменты подготовки к посеву

Когда же лучше всего приступить к посеву семян? Это довольно сложный вопрос! Важно учесть множество факторов: достаточно ли света, успеет ли вырасти рассада или, наоборот, не перерастет ли. Поэтому вместо того чтобы полагаться на случай, можно обратиться к мудрости предков. Народные приметы, проверенные веками, подскажут верное время.

Что говорят народные приметы

Традиционно, первые семена для рассады замачивали 18 марта, в день святого Конона, покровителя огородников. В этот же день начинали подготовку земли к посевному сезону. Крестьяне совершали особый ритуал: делали в земле три лунки, символизирующие защиту от мошки, червей и засухи, а затем приступали к вспашке и удобрению участка. Все последующие работы с посадками также ориентировались на проверенные временем народные наблюдения.

Считалось, что если на Конона огородника ясно и солнечно, то и лето будет теплым, а урожай богатым. А вот пасмурная погода в этот день предвещала дождливое лето и не слишком щедрый урожай

Ранее портал "Городовой" рассказал про фатальные ошибки использования фитолампы при выращивании рассады.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью