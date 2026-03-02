Городовой / Город / Хакеры охотятся на Android: как мошенники крадут ваши данные и превращают телефон в оружие
Хакеры охотятся на Android: как мошенники крадут ваши данные и превращают телефон в оружие

Опубликовано: 2 марта 2026 14:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU
Опасные программы попадают на телефон при скачивании приложений со сторонних ресурсов.

Смартфоны с системой Android продолжают оставаться главной мишенью хакеров: преступники эксплуатируют их для кражи личных данных, денег и запуска DDoS-атак.

По данным телеграм-канала Управления по борьбе с незаконным использованием ИКТ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, основную опасность несут вредоносные APK-файлы — установщики приложений для Android. С их помощью злоумышленники тайно получают доступ к контактам, переписке, фото и местоположению владельца гаджета.

Такое ПО также перехватывает банковские SMS, маскирует экраны платежных сервисов, блокирует телефон и вымогает деньги за разблокировку. Иногда зараженные устройства втягивают в ботнеты — сети зомби-машин для масштабных кибератак.

Специалисты подчеркивают: вредоносные программы чаще проникают при загрузке софта из непроверенных источников, установке взломанных версий или отключении системной защиты с разрешением на файлы от неизвестных отправителей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
