Хакеры охотятся на Android: как мошенники крадут ваши данные и превращают телефон в оружие

Смартфоны с системой Android продолжают оставаться главной мишенью хакеров: преступники эксплуатируют их для кражи личных данных, денег и запуска DDoS-атак.
По данным телеграм-канала Управления по борьбе с незаконным использованием ИКТ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, основную опасность несут вредоносные APK-файлы — установщики приложений для Android. С их помощью злоумышленники тайно получают доступ к контактам, переписке, фото и местоположению владельца гаджета.
Такое ПО также перехватывает банковские SMS, маскирует экраны платежных сервисов, блокирует телефон и вымогает деньги за разблокировку. Иногда зараженные устройства втягивают в ботнеты — сети зомби-машин для масштабных кибератак.
Специалисты подчеркивают: вредоносные программы чаще проникают при загрузке софта из непроверенных источников, установке взломанных версий или отключении системной защиты с разрешением на файлы от неизвестных отправителей.