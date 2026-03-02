Городовой / Полезное / 1 таблетка на литр воды, и антуриум - восьмое чудо света: стреляет бутонами 24/7, цветов больше, чем листьев
1 таблетка на литр воды, и антуриум - восьмое чудо света: стреляет бутонами 24/7, цветов больше, чем листьев

Опубликовано: 2 марта 2026 15:35
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как подкармливать антуриум для красочного цветения

Антуриум нуждается в регулярном пополнении запаса питательных веществ, иначе он перестанет расти и цвести. Особенно важны подкормки весной. Растение является капризным, поэтому многие народные удобрения для него не подойдут.

Канал «Цветочная жизнь» использует для антуриума копеечное средство, найти которое не составит никаких проблем. Речь идет о янтарной кислоте. Для приготовления раствора понадобится:

  • вода – 1 литр;
  • янтарная кислота – 1 таблетка.

Таблетка плохо растворяется в воде, поэтому ее необходимо изначально измельчить до порошкообразного состояния. Это ускорит процесс приготовления подкормки. Далее необходимо немного подогреть воду, добавить янтарную кислоту и размешать. Раствор должен приобрести комнатную температуру.

После этого подкормку стоит развести с водой в соотношении 1:2. Вносить разбавленный раствор можно на сухую почву. Осуществлять полив достаточно 2 раза в месяц. Первые бутоны на антуриуме начнут появляться уже после первого внесения.

Советы цветовода:

«Для молодого антуриума, не достигшего 2 лет, указанную дозировку желательно уменьшить в два раза».

«Подкормку необходимо использовать сразу, так как она не сможет сохраниться даже в холодильнике. Раствор подойдет для других комнатных цветов. Он является универсальным и безопасным».

Ранее портал «Городовой» рассказал, чем подкармливать фиалку в марте.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
