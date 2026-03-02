Звезда «Невского» и «Морских дьяволов» Арвид Зеланд ушел из жизни

В возрасте 59 лет ушел из жизни Арвид Зеланд, первый проректор Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ). Об этом сообщили в пресс-службе вуза, где он трудился многие годы.
Большая часть карьеры Зеланда прошла в этом учреждении. Он окончил его в 1989 году, еще под названием ЛГИТМиК, и посвятил театру десятилетия.
В 90-е годы он был замдиректора Учебного театра «На Моховой». С 2006-го вел преподавание, а в 2025-м стал первым проректором по учебной работе.
Зеланд работал и за пределами Петербурга: несколько лет возглавлял Национальный театр Карелии, читал лекции в Петрозаводской консерватории.
Его выпускники по сей день формируют костяк труппы республиканского Театра драмы. Он имел звание заслуженного деятеля искусств Карелии.
Помимо театра, Зеланд был узнаваем по ролям в сериалах «Морские дьяволы», «Невский», «Литейный» и других проектах.