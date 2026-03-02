Между морем и рекой: соленая или пресная вода в Финском заливе, и кто в ней обитает

Финский залив по своему характеру сильно отличается от «большого моря». Это ближайшее к Петербургу место, где можно отдохнуть у воды, порыбачить и насладиться северной природой. Рассказываем, какая здесь вода, кто в ней обитает и где лучшие места для рыбалки.
Какая вода в Финском заливе: солёная или пресная?
Финский залив — часть Балтийского моря, но вода в нём на удивление пресная. Главная причина — огромный приток пресной воды из впадающих рек, прежде всего из Невы. Солёность воды здесь составляет всего 2–6 промилле, а в восточной части, ближе к Петербургу, и вовсе падает ниже 2 промилле. Для сравнения: в Чёрном море этот показатель достигает 13–22 промилле, а в Средиземном — до 39. Из-за этого залив часто называют «большим озером с морским горизонтом».
Обитатели залива: кого можно встретить
Уникальный состав воды определяет и широкое разнообразие обитателей водоема. Здесь можно встретить как типично морских, так и пресноводных "жильцов".
Из морских видов в заливе обитают:
- Балтийская сельдь
- Треска
- Камбала
- Бельдюга
Пресноводных рыб в заливе ещё больше. Среди самых распространённых:
- Окунь, плотва, лещ, густера
- Щука, судак, налим, ёрш
- Карась, язь, елец, краснопёрка, линь
Особого внимания, конечно, заслуживает корюшка — один из главных промысловых видов и настоящий гастрономический символ Петербурга. В заливе встречается и загадочный угорь, который в последние годы стал большой редкостью.
Рыбачить можно практически на всём протяжении побережья Финского залива. На северном побережье (район Сестрорецка, Зеленогорска, Комарово, Смолячково) популярна ловля с лодок. На глубинах 3-6 метров хорошо клюют окунь, плотва и лещ. Южное побережье (районы Большой Ижоры, Лебяжьего, Красной Горки, Копорского и Лужского заливов) славится каменистым дном и крупными валунами, у которых держится щука, крупный окунь и судак.
