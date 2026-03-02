Городовой / Вопросы о Петербурге / Между морем и рекой: соленая или пресная вода в Финском заливе, и кто в ней обитает
Между морем и рекой: соленая или пресная вода в Финском заливе, и кто в ней обитает

Опубликовано: 2 марта 2026 17:37
 Проверено редакцией
Чем уникальна вода Финского залива

Финский залив по своему характеру сильно отличается от «большого моря». Это ближайшее к Петербургу место, где можно отдохнуть у воды, порыбачить и насладиться северной природой. Рассказываем, какая здесь вода, кто в ней обитает и где лучшие места для рыбалки.

Какая вода в Финском заливе: солёная или пресная?

Финский залив — часть Балтийского моря, но вода в нём на удивление пресная. Главная причина — огромный приток пресной воды из впадающих рек, прежде всего из Невы. Солёность воды здесь составляет всего 2–6 промилле, а в восточной части, ближе к Петербургу, и вовсе падает ниже 2 промилле. Для сравнения: в Чёрном море этот показатель достигает 13–22 промилле, а в Средиземном — до 39. Из-за этого залив часто называют «большим озером с морским горизонтом».

Обитатели залива: кого можно встретить

Уникальный состав воды определяет и широкое разнообразие обитателей водоема. Здесь можно встретить как типично морских, так и пресноводных "жильцов".

Из морских видов в заливе обитают:

  • Балтийская сельдь
  • Треска
  • Камбала
  • Бельдюга

Пресноводных рыб в заливе ещё больше. Среди самых распространённых:

  • Окунь, плотва, лещ, густера
  • Щука, судак, налим, ёрш
  • Карась, язь, елец, краснопёрка, линь

Особого внимания, конечно, заслуживает корюшка — один из главных промысловых видов и настоящий гастрономический символ Петербурга. В заливе встречается и загадочный угорь, который в последние годы стал большой редкостью.

Рыбачить можно практически на всём протяжении побережья Финского залива. На северном побережье (район Сестрорецка, Зеленогорска, Комарово, Смолячково) популярна ловля с лодок. На глубинах 3-6 метров хорошо клюют окунь, плотва и лещ. Южное побережье (районы Большой Ижоры, Лебяжьего, Красной Горки, Копорского и Лужского заливов) славится каменистым дном и крупными валунами, у которых держится щука, крупный окунь и судак.

Ранее Городовой рассказал, какие города в Ленобласти стоит посетить туристам, приехавшим в Петербург.

Автор:
Алина Владимирова
Вопросы о Петербурге
