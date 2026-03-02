Городовой / Полезное / В марте теплице – срочно: сделаете так – каркас не рухнет и саженцы не сгниют
В марте теплице – срочно: сделаете так – каркас не рухнет и саженцы не сгниют

Опубликовано: 2 марта 2026 18:13
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как подготовить теплицу к посеву - врываемся в новый сезон с ноги

От мартовской подготовки теплицы зависит будущий урожай. Если вы отремонтируете каркас, обеззаразите все внутри, проветрите и увлажните почву, то летне-осенние результаты вас только порадуют. О том, что необходимо сделать в теплице в марте, рассказал эксперт портала «Рус-Теплицы» Михаил Кулиш.

Набрасываем внутрь снег

Зимой почва в теплице иссыхает и уплотняется, и в ней нет больше места воздуху и воде – для растений это губительные условия. Поэтому в марте следует набросать в парник снег, который увлажнит почву талой водой.

Проверяем конструкцию

Если каркас деревянный, проверьте, в нормальном ли состоянии перемычки, направляющие и кровля. Все расшатанные и подгнившие элементы смело меняем.

Если каркас металлический, то при сильной коррозии профиля его тоже нужно заменить.

Иногда каркас под действием снега сильно гнется или даже складывается. В этом случае придется его частично разобрать, чтобы заменить поврежденные элементы.

Проводим уборку и обеззараживаем

Если осенью вы не проводили капитальную чистку и мойку, то сделать это придется весной. Уберите из теплицы все растительные остатки и другой мусор.

Сначала вымойте поверхности мыльным раствором, а затем обеззаразьте. Для обработки можно использовать бордоскую жидкость, «Белизну» или серные шашки.

Обновляем грунт

Каждые 3-4 года грунт в теплице нужно менять, особенно если в предыдущем сезоне ваши растения сильно пострадали от вредителей и болезней. Как только сойдет снег, замените около 6 см верхнего слоя.

Затем обработайте землю «Фитоспорином М», в составе которого есть живые споровые бактерии. Они восстанавливают полезную микрофлору и уничтожает болезнетворные микроорганизмы.

Ранее портал "Городовой" рассказал, стоит ли в марте раскидывать по участку снег.

Автор:
Татьяна Идулбаева
