Какие самые известные загородные дворцы императорской семьи в Петербурге?

В окрестностях Санкт-Петербурга посещение резиденций императорской семьи — это возможность не только увидеть шедевры зодчества, но и глубже понять эпоху императорской России.

Загородные дворцы императорской семьи в окрестностях Санкт-Петербурга — это не просто архитектурные памятники, а целые миры, где переплетаются история, искусство и природа. Они стали символами величия Российской империи и до сих пор поражают своей роскошью и масштабом. Эти резиденции открыты для посещения, позволяя окунуться в атмосферу императорской жизни.

Большой Петергофский дворец

История: строительство началось в 1714 году по указу Петра I. Изначально это было скромное двухэтажное здание, но в 1745 году Елизавета Петровна поручила Франческо Растрелли перестроить дворец по образцу Версаля. В результате появилось трёхэтажное здание с 30 залами, украшенное позолотой, росписью и зеркалами.

Особенности:

Парадная лестница с позолотой и росписью по эскизам Растрелли. На втором этаже установлены статуи девушек, символизирующих времена года.

Танцевальный зал — самый роскошный в дворце. Зеркала визуально увеличивают пространство, а интерьер украшен барельефами с профилями античных полководцев.

Тронный зал — самый большой зал (330 м²), выполненный в стиле классицизма. Здесь стоит тронное кресло с красной обивкой, а над ним — портрет Екатерины II.

Современное состояние: после разрушения в годы Великой Отечественной войны дворец был восстановлен. Сегодня это музей с экспозицией из скульптур, живописи и предметов декоративно-прикладного искусства.

Константиновский дворец (Дворец конгрессов)

История: заложен в 1720 году по указанию Петра I, который мечтал создать здесь «Русский Версаль». Однако из-за проблем с обустройством фонтанов работы перенесли в Петергоф. Позже дворец перестраивали несколько раз, а в 1850-х годах его владельцем стал великий князь Константин Николаевич, в честь которого дворец и получил название.

Особенности:

Голубой зал — самый большой зал дворца (350 м²). Отсюда открывается вид на парк. Здесь проводят концерты и государственные мероприятия.

Мраморный зал с видом на Финский залив. Стены украшены искусственным мрамором, а на потолке восстановлена роспись XIX века.

Коллекция искусства: в дворце хранятся работы Брюллова, Репина, Серова, а также мебель и предметы быта XVIII–XIX веков.

Современное состояние: с 2003 года — государственный комплекс «Дворец конгрессов». Здесь проходят международные мероприятия, например саммиты G20. Экскурсии доступны для посетителей, но в дни государственных мероприятий дворец закрыт.

Дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум

История: основан в 1711 году по инициативе Петра I, который подарил земли князю Александру Меншикову. Центральный объект — Большой Меншиковский дворец, построенный в стиле барокко. Позже резиденцию перестраивали при Петре III и Екатерине II.

Особенности:

Китайский дворец — жемчужина ансамбля. Внутри сохранились интерьеры XVIII века, включая Стеклярусный кабинет с вышивкой стеклярусом и шёлком.

Парки: ансамбль включает Нижний сад (регулярный парк) и Верхний парк (пейзажный). В Верхнем парке есть Петровский парк с бывшей крепостью Петерштадт и ансамбль Собственной дачи с павильоном Катальной горки.

Историческая ценность: Ораниенбаум — один из немногих дворцово-парковых ансамблей, который не был разрушен в годы Великой Отечественной войны и сохранил первозданную архитектуру.

Современное состояние: с 2007 года — часть ГМЗ «Петергоф». В 2011 году завершилась реставрация, и резиденция открылась для экскурсий.

Каждый из этих дворцов — уникальный памятник архитектуры и истории. Большой Петергофский дворец впечатляет масштабом и барочным великолепием, Константиновский дворец сочетает историческую ценность с современной ролью в государственных мероприятиях, а Ораниенбаум поражает гармонией природы и архитектуры. Посещение этих резиденций — возможность не только увидеть шедевры зодчества, но и глубже понять эпоху императорской России.

