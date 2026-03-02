Новая реальность: почему узбеки не едут работать в Россию - узнала у тех, кто уехал обратно в Узбекистан

Почему мигранты массово покидают Россию

Многие наверняка заметили, что иностранных рабочих в России стало значительно меньше. В городах все чаще висят объявления о срочном поиске продавцов, дворников, строителей и кладовщиков.

Новостные сводки пестрят заголовками о дефиците рабочих рук. Очереди в магазинах, задержки заказов, бесконечные ожидания ремонта по полгода - все это последствия кадрового голода.

Возникает вопрос: почему Узбекистан, Таджикистан и другие страны перестали поставлять рабочих, ведь Россия все еще остается привлекательной для заработков?

Ответ нашелся в Узбекистане. Местные жители, которые раньше работали в России, откровенно рассказали о причинах своего возвращения. Некоторые из них оказались совершенно неожиданными, отмечает автор канала.

Падение рубля

Самая очевидная причина - ослабление российской валюты. Большинство мигрантов считают свой заработок в долларах, потому что именно в этой валюте они переводят деньги семьям. Если раньше доход в 80–100 тысяч рублей равнялся приличной сумме в 1300–2000 долларов, то теперь до тысячи часто не дотягивает. Работать за полцены никто не хочет.

Некоторые уехали покорять Европу и Америку, чтобы сохранить прежний уровень жизни. Правда, были и те, кому в России подняли зарплату, чтобы удержать. Отсюда, кстати, и рост цен на стройку и ремонты — работодатели закладывают эти расходы в стоимость услуг.

Рост цен в России

Курс упал, но цены выросли. Аренда жилья, продукты, транспорт - все подорожало. Если раньше мигрантам удавалось откладывать и отправлять домой приличные суммы, то теперь большая часть заработка уходит на съем квартиры и еду. Смысл находиться в чужой стране ради копеек пропадает.

Ужесточение правил

Получить патент на работу стало сложнее. Сократилось количество регионов, где можно официально трудоустроиться. Проще всего оформиться в Москве или Питере, но жизнь там дорогая, и выгода снова теряется. Многие хотели бы работать в небольших городах, где расходы ниже, но с документами там проблемы.

К тому же усложнился процесс получения гражданства. Раньше мигранты планировали перевезти семьи, дать детям образование, а теперь этот смысл исчез.

Культурный код и традиции

Самая трогательная и неожиданная причина — забота о пожилых родителях. В Узбекистане принято, чтобы дети были рядом, когда родители стареют. Даже если в России дела идут хорошо, приходится возвращаться. Это не обсуждается.

В России чаще наоборот — родители отпускают детей покорять мир, даже если это другая страна. А в Узбекистане вековые традиции оказываются сильнее стремления к деньгам.

"Россия - красивая страна, очень богатая. Люди у вас добрые, отзывчивые. Я подружился со многими русскими, начальник до сих пор поздравляет меня с праздниками и интересуется моими делами. Зарплату всегда платили вовремя, никогда не задерживали и не обманывали. Но только мы с вами очень разные. Я жил в России пять лет, но так и не смог почувствовать себя как дома. У вас другой уклад жизни: все куда-то спешат, в гости не лишний раз не позовут и не придут, если приглашаешь. Обстановка другая, ну и праздников национальных у нас в Узбекистане много, которые вы в России, естественно, не отмечаете. А мы их празднуем всей улицей. Я очень тосковал по этому" - рассказал узбек, который работал на стройке в Подмосковье.

