Синоптик обещает на 8 марта тепло с подвохом в Петербурге

Опубликовано: 2 марта 2026 20:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Konstantin Kokoshkin / Russian Look
Зима все еще не собирается покидать Северную столицу. зима все еще не собирается покидать Северную столицу. 

Хотя Петербург сейчас буквально тонет в весенней распутице, главный синоптик города Александр Колесов пообещал, что 8 марта горожане встретят в приятном тепле. Однако эксперт предупредил: зима в марте еще напомнит о себе.

В эфире радио «КП-Петербург» Колесов поделился прогнозом погоды для Северной столицы перед Международным женским днем.

По его словам, 6 и 7 марта здесь выглянет солнце, и петербуржцы по-настоящему ощутят приближение весны.

Температура воздуха станет комфортной, а в сам праздник горожане насладятся теплом и ясным небом. Но синоптик уточнил, что зима не спешит уходить. В городе и Ленобласти ожидаются резкие перепады температуры.

Например, уже ночью на 3 марта вернется мороз, что спровоцирует гололед на дорогах, а 4–5 марта потеплеет до плюса с дождем и снегом.

Колесов добавил, что небольшое похолодание настигнет Петербург и во второй половине марта.

Автор:
Юлия Аликова
