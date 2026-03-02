Городовой / Город / Щит «Надежда» прорвался к «Каменке»: петербургское метро покоряет бывшее дно Финского залива
Щит «Надежда» прорвался к «Каменке»: петербургское метро покоряет бывшее дно Финского залива

Опубликовано: 2 марта 2026 21:00
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Тоннелепроходческий комплекс не останавливаясь прокладывал путь метр за метром. 

Тоннелепроходческий щит «Надежда» достиг площадки будущей станции метро «Каменка». В будущем это станция превратится в пересадочную, связавшую Невско-Василеостровскую и Фрунзенско-Приморскую линии.

Пройдя почти пять километров, щит «Надежда» благополучно завершил свой путь на «Каменке». По словам метростроевцев, самая трудоемкая и масштабная фаза работ теперь позади.

Уже сейчас можно представить будущий рабочий тоннель. С одной стороны огромной бетонной трубы рабочие монтируют технологические рельсы, а второй путь проложат рядом, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Такая технология выбрана по двум причинам: проще строить один двупутный тоннель вместо двух отдельных, плюс водонасыщенный грунт не позволяет иначе — еще недавно здесь был Финский залив.

На бывшем дне залива полно камней и воды, поэтому станции возводят неглубоко. Например, нижняя точка «Богатырской» — всего 20 метров.

Автор:
Юлия Аликова
Город
