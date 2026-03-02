Городовой / Полезное / Лететь в Японию не придется: 5 городов в России, где мощно цветет сакура – и никаких заграниц не нужно
Лететь в Японию не придется: 5 городов в России, где мощно цветет сакура – и никаких заграниц не нужно

Опубликовано: 2 марта 2026 20:34
 Проверено редакцией
Лететь в Японию не придется: 5 городов в России, где мощно цветет сакура – и никаких заграниц не нужно
Лететь в Японию не придется: 5 городов в России, где мощно цветет сакура – и никаких заграниц не нужно
Legion-Media
Где в России можно полюбоваться цветением сакуры 

Сакура считается одним из главных символов Японии. Ее короткое и красивое цветение символизирует хрупкость и мимолетность человеческой жизни. Однако, чтобы полюбоваться цветением сакуры, необязательно лететь в Токио. В России есть сразу несколько городов, где весной случается это чудо.

Москва

Полюбоваться цветением сакуры в столице можно с конца апреля до первой половины мая в Ботаническом саду РАН, а также в саду "Аптекарский огород" МГУ.

Сочи

В Сочи сакура распускает первые бутоны уже в середине апреля. Увидеть цветение можно на курорте "Роза Хутор" на высоте 560 метров в "Роза Долине" или в городском парке "Дендрарий".

Калининград

В Калининграде есть возможность полюбоваться цветущей сакурой на набережной адмирала Трибуца, рядом с островом Канта и на Парадной набережной, около Высокого моста. Совсем молодые деревца расцветают на территории Музея Мирового океана. Цветение длится с конца апреля до начала мая.

Владивосток

Во Владивостоке сакура радует цветением с конца апреля до начала мая. Увидеть это уникальное явление можно в Ботаническом саду ДВО РАН, в кампусе ДВФУ на Русском острове и в дендрарии ВВГУ.

Челябинск

Если вы не успели полюбоваться цветением сакуры в Сочи или во Владивостоке, то можно успеть увидеть его в Челябинске. Здесь из-за прохладного климата "японская вишня" выпускает бутоны только во второй половине мая. Увидеть ее можно в Городском саду имени Пушкина в самом центре Челябинска.

Ранее мы сообщали, какой российский город напоминает европейский курорт.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
