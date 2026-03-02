Лететь в Японию не придется: 5 городов в России, где мощно цветет сакура – и никаких заграниц не нужно

Новости по теме

Не Япония, но тоже вид имеет: когда в Петербурге в 2025-м начнется цветение сакуры, и где на него посмотреть

Перейти

Кусочек Японии в сердце Петербурга: как выбирают место для сакуры

Перейти

Приготовила салат "Япона мать": Гости сначала смеялись с названия, а потом вымаливали рецепт

Перейти

Ретроградный Меркурий — миф из Средневековья: астроном РАН разоблачает астрологический бред

Перейти

100 г в воду - и орхидея идет на рекорд по цветению: выдает бутоны пачками, один другого краше

Перейти