Городовой / Полезное / Раскидывать снег в марте или нет – дачникам дали четкий ответ: 1 ошибка – и растения погибнут, предупреждает эксперт
Раскидывать снег в марте или нет – дачникам дали четкий ответ: 1 ошибка – и растения погибнут, предупреждает эксперт

Опубликовано: 1 марта 2026 18:13
 Проверено редакцией
Legion-Media
Стоит или нет торопить таяние снега

Если каждую весну вы начинаете раскидывать снег по участку – не спешите. Желание быстрее прогреть почву и начать сеять может сыграть с вами злую шутку. Анна Первощикова, аспирант кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха, рассказала, почему такой поход бывает опасен.

Так, если участок резко лишится снежного покрова, то почва замерзнет, а яркое весеннее солнце обожжет растения. С другой стороны, ждать, пока снег сойдет сам, тоже не стоит. Можно постепенно перебрасывать его в солнечные участки огорода.

Если кустарники сильно замело, рассыпьте по их поверхности торф или древесную золу. Так вы убьете сразу двух зайцев: снег на ветках быстрее растает, а не будет висеть отсыревшим комом, рискуя их сломать – и к тому же растения получат питательные вещества. Торф и древесную золу можно рассыпать и вокруг плодовых деревьев – так почва быстрее начнет прогреваться.

Как предотвратить затопление участка

Если снег стал активно таять, а на участке образовался застой воды – это опасно. В переувлажненной почве вода вытесняет кислород, и корни плодовых деревьев, кустарников, ягод и многолетников начинают задыхаться. Поэтому уже в марте-апреле стоит проверить – уходит ли вода ручьями с участка или появились лужи и даже небольшие озерца.

Чтобы избавиться от застоя воды, сделайте бороздки, которые будут отводить влагу. Если затопление сильное, выкопайте ценные растения с комом земли и переложите их на террасу или в сарай. Ком земли стоит обернуть мешковиной, чтобы корни получали кислород и при этом не высохли.

Ранее портал «Городовой» рассказал, почему нельзя выравнивать грядки в огороде.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
