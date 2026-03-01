Не картошка, а слезы: 5 сортов, которые фитофтора сожрала целиком - даже на семена не осталось

Антирейтинг сортов картофеля

Каждый дачник мечтает о богатом урожае картофеля, но получить его можно только при правильном уходе за культурой. Выбор подходящего сорта играет в этом деле ключевую роль.

На рынке представлено огромное количество разновидностей, и глаза разбегаются от такого разнообразия. Однако некоторые сорта приносят лишь разочарование.

Королева Анна

Сорт проявляет низкую устойчивость к фитофторозу, что требует дополнительных обработок. При отсутствии регулярного полива образуется большое количество мелких клубней.

В целом сорт считается капризным в выращивании и уступает многим другим по ключевым показателям. Вкусовые качества посредственные: в жареном и отварном виде картофель не впечатляет.

Импала

Этот сорт ценится за отличную лежкость и хорошо сохраняется в зимний период. Однако он сильно уязвим перед фитофторозом в дождливое лето.

Посадка в холодную и переувлажненную почву противопоказана - растение этого не любит. Для получения достойного урожая требуются плодородные, хорошо удобренные грунты.

Невский

Главное достоинство сорта - прекрасная сохранность: клубни не теряют внешний вид долгое время. Однако вкус при длительном хранении меняется в худшую сторону и приобретают мыльный привкус.

Растение слабо противостоит фитофторозу. Текстура вареного картофеля остается плотной, он плохо впитывает соль и специи, из-за чего блюда получаются пресными.

Симфония

Сорт требует обязательного проведения профилактических мероприятий, так как без них сильно поражается фитофторой. Мякоть имеет приятный светло-желтый цвет, но при варке она выцветает и становится светлее. Клубни быстро развариваются и начинают рассыпаться практически сразу после закипания воды.



Синеглазка

Этот популярный сорт уже не тот, что прежде. По сравнению с периодом 20-летней давности вкус ухудшился, мякоть стала водянистой. Урожайность также оставляет желать лучшего, и прежних показателей добиться уже не получается, сообщает "Записки огородницы".

