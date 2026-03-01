Городовой / Полезное / Выбираю 3 цветка для клумбы - бутонизация продлится все лето: краше роз и петуний, а ухода не требуется
Выбираю 3 цветка для клумбы - бутонизация продлится все лето: краше роз и петуний, а ухода не требуется

Опубликовано: 1 марта 2026 19:42
 Проверено редакцией
Какие цветы сделают клумбу красивой без дополнительного ухода

Любому дачнику хватает проблем с томатами, огурцами и другими культурами. Именно поэтому они стараются выбирать для клумбы только неприхотливые цветы, которые не потребуют ухода. Стандартные розы, пионы, петунии очень капризны. Лучше отдать предпочтение другим растениям.

Бархатцы

Сейчас в продаже можно встретить не только классические бархатцы. В магазинах появилось множество видов этого растения. Бархатцы способны цвести в течение всего лета без полива и подкормок. Растение имеет весьма резкий запах, который отпугивает вредителей. Лучше всего сеять цветы не только на клумбах, но и рядом с овощными культурами.

Львиный зев

«Он цветёт всё лето и осенью, пока первые заморозки не прихватят. Очень яркий, нарядный, бывает и низкорослый, и высокий — под любой цветник. И главное — самосев даёт! Посадил раз, а потом только удивляешься, где ещё вылез», - сообщает канал «Виктория Радзевская – Дачные секреты».

Для длительного цветения важно обрывать те соцветия, которые уже завяли. Лучше выбирать солнечные участки сада, так как в тени львиный зев цветет хуже.

Мальва

«Деревенская роза, которая вырастает выше меня ростом. Раньше я ее не любила, а теперь мальва мне нравится. Она закрывает все некрасивые места — старый забор, стену сарая, компостную кучу. Посадил и забыл. Цветёт всё лето, привлекает шмелей», - рассказывает автор.

Цветовая гамма мальвы очень разнообразна, встречаются практически любые оттенки. Из-за большого размера мальву лучше подвязывать, иначе ее может поломать ветер. Стандартного ухода не потребуется.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какие многолетники смогут расти даже в бетоне.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
