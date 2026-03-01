Не поездка, а сущий кошмар: в какие вагоны поезда точно не стоит покупать билеты – и почему

Путешественники часто обсуждают, какие места или купе выбрать в поезде, чтобы ехать в спокойствии и тишине. Однако многие не задумываются, что выбор вагона тоже очень влияет на комфорт поездки. Автор Дзен-канала "1520. Все о путешествиях" (18+) объяснил, в какие вагоны точно не стоит покупать билет. Иначе поездка может превратиться в сущий кошмар.

По словам эксперта, планируя путешествие, лучше избегать бронирования мест в первом и последнем вагоне. На это есть сразу несколько веских причин.

Недостатки первого вагона

Во-первых, согласно статистике, первый вагон чаще всего больше подвержен опасности при ЧП. Ведь именно на локомотив и следующий за ним вагон приходится основной удар. Однако, к счастью, ЧП с участием поездов случаются крайне редко.

Во-вторых, когда на неэлектрофицированных участках дорог состав тянет тепловоз, то в первом вагоне может пахнуть сгорающим дизелем, что не очень приятно.

В-третьих, в первом вагоне придется довольно часто слушать звуковые сигналы локомотива. Согласно инструкции, машинист обязан их подавать при следовании мимо населенных пунктов и при встрече поездов на перегоне.

Недостатки хвостового вагона

Во-первых, в последнем вагоне граздо чаще трясет и мотает. Кому-то это, наоборот, нравится, а кто-то не переносит такое укачивание.

Во-вторых, последнему вагону, особенно в разгар сезона перевозок, может не хватать платформы на вокзале. В результате посадка и высадка пассажиров существенно затрудняется, тем более если они путешествуют с багажом или детскими колясками.

В-третьих, в хвостовом вагоне тоже будут слышны звуковые сигналы локомотива, но чужого. Ведь машинист встречного поезда обязан подать сигнал при подходе к хвостовой части другого состава, где в это время могут мирно спать путешественники.

Личный опыт путешественников

Интернет-пользователи поблагодарили за рекомендации и рассказали о собственном опыте путешествия в первых и последних вагонах:

"Зимой 2020 года ехали из Екатеринбурга в Глазов в предпоследнем вагоне.Так вот по приезде в Глазов два последних вагона не поместились на платформу: пришлось сходить прямо в сугроб, а те, кто садился на эти вагоны в Глазове, вынуждены были с сумками ползти по этому сугробу. Еще и стоянка поезда там две минуты". "Еще есть шанс попасть в крайний в составе вагон "из-под забора". Когда на станции оборота или формирования поезда для внепланового ремонта выцепляют вагон, то на замену ему ставят вагон не на его место, а в хвост или в голову состава. Очень часто, особенно в разгар сезона отпусков, такой вагон бывает "из-под забора", повидавший виды. "А я, наоборот, беру билет в последний вагон. Там всегда народу меньше".

