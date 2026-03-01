Деревня на краю света с историей в 800 лет: чем примечательна и что посмотреть – воздух здесь можно ложкой есть

Путешествие в российскую глубинку

На севере Архангельской области, на живописном берегу реки Мезени, расположена деревня Лампожня. Это место не является популярным туристическим направлением, однако те, кто его посещает, сохраняют о нем яркие воспоминания надолго. Особенно это касается тех, кто приезжает сюда дважды – летом и зимой, поскольку в разные времена года Лампожня предстает совершенно в ином свете.

Путешествие в Лампожню само по себе является частью приключения. В летний период, особенно после затяжных ливней, дорога может быть труднопроходимой. Однако зимой ситуация кардинально меняется. Замерзшие реки и болота образуют зимник — ровную, хорошо укатанную трассу по льду, что делает проезд возможным даже на обычном автомобиле без специальной подготовки.

Летом Лампожня встречает гостей буйством зелени, ароматом хвои и шелестом листвы. Царящий в ней покой кажется невероятно живым и теплым, наполненным щебетом разнообразных птиц и лаем дворовых собак.

Зимой тишина абсолютно иная — звенящая и плотная. Слышен лишь скрип снега под ногами и собственное дыхание, пишет автор блога "По России с позитивом". Морозный воздух может обжигать, но дышится при этом легко. Именно в зимний период север раскрывает свою строгую и аутентичную сущность. Такой Лампожня представала сотни лет назад, и такой она остается по сей день.

Лампожне более 800 лет. Это поселение было основано новгородцами еще в XIII веке. В летописях ее упоминал даже Иван Грозный. В XVI-XVII веках это место было центром активной жизни: дважды в год здесь проводились шумные ярмарки, привлекавшие ненцев на оленьих упряжках, купцов из Вологды и Холмогор, а также иностранных гостей. Лампожня служила важными торговыми воротами для всего региона.

Впоследствии ярмарки были перенесены, и деревня стала более спокойной. Однако дух той эпохи до сих пор ощущается здесь. Частично его можно познать, посетив местный музей.

Основной достопримечательностью Лампожни является скромный дом, в котором провёл детство олимпийский чемпион по лыжным гонкам Владимир Кузин. Он завоевал золотую медаль на Олимпийских играх 1956 года в Италии, а его детские годы прошли именно здесь, среди этой суровой природы.

Лампожня не предназначена для массового туризма. Здесь нет элитных гостиниц и изысканных ресторанов. Сюда приезжают совсем за иными целями – вдохнуть свежий воздух, который тут можно ложкой есть, а также насладиться величественной тишиной.

