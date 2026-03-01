Российский город, который называют "Северной Венецией": лучше итальянского оригинала - как добраться и что посмотреть

Этот уникальный город расположен на стрелке рек Сога и Пертомка

Почти у каждой страны есть свой город, который сравнивают с итальянской Венецией. В России таких населенных пунктов несколько, и один из них находится в Ярославской области. Это крошечный городок Пошехонье, где вместо каналов - тихие речки, а вместо толп туристов - деревянные дома и спокойная жизнь.

Северная Венеция

Такое название закрепилось за городом не случайно. Он стоит на стрелке рек Сога и Пертомка, а также по его территории протекают реки Согожа, Шельша и Троицкий ручей. Обилие водных артерий и определило это романтичное сравнение.

Центр города

Сердце Пошехонья - площадь Свободы. Здесь находится Троицкий собор и старинные торговые ряды. Архитектурные памятники в центре находятся в отличном состоянии и практически все используются по назначению.

Например, исторические здания, такие как Дом купцов Шалаевых или Дом купца Свешникова, хоть и выглядят по-разному, но не заброшены. Даже если какое-то строение пустует, местные власти стараются его "законсервировать".

Руин в центре очень мало, что выгодно отличает Пошехонье от других городов области (например, Тутаева). Жилые дома в центре города могли бы стать отличным элитным жильем с видом на главную площадь.

Местные проблемы

Как и в любом провинциальном городке, здесь не обошлось без трудностей. Главная беда Пошехонья - это дороги.

Местные власти заботятся о пешеходах, поскольку тротуары в хорошем состоянии, но качество проезжей части оставляет желать лучшего. Возможно, именно поэтому жители так любят велосипеды - на них проще передвигаться по городу.

Атмосфера и люди

Главное богатство «Северной Венеции» - это ее душевная атмосфера. Милые пейзажи, деревянные домики и тихие набережные радуют глаз гораздо больше, чем раскрученные западные достопримечательности.

Как добраться?

Пошехонье находится в глуши Ярославской области, в 72 км от Рыбинска и 110 км от Череповца. Город стоит на берегу Рыбинского водохранилища.

Это место для тех, кто хочет увидеть настоящую, нетуристическую Россию с ее уникальным колоритом, сообщает "Самый главный путешественник".

Ранее "Городовой" рассказал про российский город, который находится на территории Казахстана.