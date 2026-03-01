Главные тренды маникюра на март в 2026 году: оттенки, френч и дизайн — все, что должна знать каждая модница

Выбираем стильный и модный дизайн маникюра на март-2026

Настоящая леди идеальна во всем. Она красиво и ухоженно выглядит до кончиков ногтей. И именно состояние ногтей зачастую выдает в женщине ее умение соответствовать последним веяниям моды и стиля. Даму с безвкусным устаревшим маникюром язык не повернется назвать "леди" - скорее "колхозница". Стилист Ольга Волконская рассказала о главных трендах маникюра на весну 2026 года.

Вот что будет модно в мире нейл-арта в предстоящем сезоне.

Френч

С моде вариант "Едва заметный френч", представляющий собой очень тонкую линию на кончике и полупрозрачную базу. Такие ногти смотрятся очень чисто и аккуратно и идеально подходят для коротких и средних ногтей скруглённой или овальной формы.

Еще один хит сезона - абрикосовый френч. В данном случае светлый кончик выполнен с мягким омбре-эффектом, то есть оттенок плавно переходит от светлого к основному цвету ногтя. Наконец, обратите внимание на "размытый французский маникюр". В таком варианте классические ярко-белые кончики меняются на молочные или кремовые оттенки, смягчая четкость цветового перехода, за счет чего ноготь визуально кажется длиннее.

Дизайн

Обратите внимание на микро-дизайн ногтей. Такой нейл-арт смотрится утонченно, сдержанно, ненавязчиво. В моде небольшие символы, миниатюрные сердечки, точки или тонкие линии. Популярностью также пользуются металлические элементы, представляющие собой тонкие хаотичные линии в оттенках серебра, шампанского или розового золота.

Еще один вариант - дизайн с мини-аксессуарами, например, маленькими золотистыми или серебристыми точками, наклейками или миниатюрными 3D-элементами.

Оттенки

Если вам больше по душе темные оттенки маникюра, то отдавайте предпочтение природной гамме.

"В тренде болотные, лесные зелёные, древесные коричневые и кедровые оттенки. Наиболее выразительно они смотрятся в глянцевом, «стеклянном» финише", - пишет автор дзен-канала "Ольга Волконская | Тонкости стиля".

Также обращайте внимание на синие оттенки: ночной синий, прусский, navy. Актуальными остаются угольно-серые и коричневые тона.

Среди светлых выделяются мягкие пастельные тона, но теперь вместо детского эффекта они выглядят приглушенными, кремовыми, иногда с деликатным глянцевым блеском. Классикой остаются и молочные ногти, которые подходят к любому тону кожи, аккуратно смотрятся в любое время года и хорошо работают в качестве нейтральной основы для глиттерных и перламутровых покрытий.

