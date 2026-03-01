Малине после схода снега - первым делом: Обязательный уход для "бомбового" урожая ягод

Совсем скоро сойдёт снег, у дачников будет много дел на участке, одно из них - уход за ягодными кустами, правильную обработку весной необходимо дать, в том числе, малине. Это гарантирует богатый урожай ягод в сезон.
Советы по уходу за малиной после зимы дают на канале "Дачные заметки".
Дела на даче с кустами малины после зимы
- Первое важное действие - нормирование побегов. На каждый куст необходимо оставить 5 крепких и здоровых, остальные можно удалить. Так куст образует максимум плодов, не будет тратить силы на поддержание не нужных ему веток.
- Также необходимо подрезать верхушки веток. Обрезать их до первой вызревшей почки, такая длина побегов будет идеальной для "бомбового" плодоношения.
- Куст малины весной необходимо подвязать, чтобы ветки не распадались в стороны. Но делать это так чтобы между побегами было расстояние, так куст будет проветриваться, это снижает риск заболеваний и поселение между ветками насекомых-вредителей.
- Не забудьте взрыхлить землю под корнями и убрать сорняки, так вы дадите кусту возможность получать кислород из почвы.
- Вносим удобрение, хорошо в этот период работает органика. Можно пролить мочевиной или же внести в почву перегной или компост.
- В последнюю очередь обрабатываем кусты от вредителей, для этого идеально подходит баковая смесь.
Уход за кустами малины необходимо провести как можно более рано. Идеальное время - сразу после схода снега. В этот период кусты ещё не успели проснуться после зимы. А вот после начала движения соков обрезку делать крайне нежелательно, срезы будут зиживать длительно, куст будет болеть и может дать совсем мало урожая.
