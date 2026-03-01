Городовой / Полезное / Малине после схода снега - первым делом: Обязательный уход для "бомбового" урожая ягод
Малине после схода снега - первым делом: Обязательный уход для "бомбового" урожая ягод

Опубликовано: 1 марта 2026 07:32
 Проверено редакцией
Legion-Media
Советы по обработке кустов малины весной для урожая. 

Совсем скоро сойдёт снег, у дачников будет много дел на участке, одно из них - уход за ягодными кустами, правильную обработку весной необходимо дать, в том числе, малине. Это гарантирует богатый урожай ягод в сезон.

Советы по уходу за малиной после зимы дают на канале "Дачные заметки".

Дела на даче с кустами малины после зимы

  1. Первое важное действие - нормирование побегов. На каждый куст необходимо оставить 5 крепких и здоровых, остальные можно удалить. Так куст образует максимум плодов, не будет тратить силы на поддержание не нужных ему веток.
  2. Также необходимо подрезать верхушки веток. Обрезать их до первой вызревшей почки, такая длина побегов будет идеальной для "бомбового" плодоношения.
  3. Куст малины весной необходимо подвязать, чтобы ветки не распадались в стороны. Но делать это так чтобы между побегами было расстояние, так куст будет проветриваться, это снижает риск заболеваний и поселение между ветками насекомых-вредителей.
  4. Не забудьте взрыхлить землю под корнями и убрать сорняки, так вы дадите кусту возможность получать кислород из почвы.
  5. Вносим удобрение, хорошо в этот период работает органика. Можно пролить мочевиной или же внести в почву перегной или компост.
  6. В последнюю очередь обрабатываем кусты от вредителей, для этого идеально подходит баковая смесь.

Уход за кустами малины необходимо провести как можно более рано. Идеальное время - сразу после схода снега. В этот период кусты ещё не успели проснуться после зимы. А вот после начала движения соков обрезку делать крайне нежелательно, срезы будут зиживать длительно, куст будет болеть и может дать совсем мало урожая.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, какой многолетник с ярким ароматом можно посадить на даче.

Полезное
