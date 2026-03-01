Сверлил стену - попал в арматуру: 5 способов решить проблему 

Что делать, если при сверлении стены вы попали в арматуру

Редкий ремонт обходится без необходимости повесить полку или картину. Казалось бы, простая задача - взять перфоратор и просверлить отверстие.

Однако иногда процесс неожиданно останавливается: бур упирается в твердую преграду, появляется запах гари, а инструмент перегревается. Это верный признак того, что сверло встретилось с арматурой.

Ситуация неприятная, но распространенная. Опытные мастера и участники строительных форумов знают несколько способов выйти из положения.

Самый простой способ: сместить отверстие

Самое очевидное и разумное решение - отступить в сторону на пару сантиметров. Если речь не идет о строгом строительном проекте, а просто о домашних нуждах, это лучший выход.

Вероятность того, что рядом окажется «чистая» зона без металла, очень велика. Да, в стене останется лишняя дыра от первой попытки, но это не катастрофа. Ее легко зашпаклевать, скрыть за предметом мебели или просто забыть о ней.

Молоток и зубило

Отличный способ для тех, кто готов к физическому труду. Если арматура залегает неглубоко и диаметр отверстия позволяет подобраться к ней, можно попробовать расширить отверстие зубилом.

Важно действовать аккуратно, чтобы не разбить стену сильнее, чем планировалось. Для работы лучше взять увесистый молоток и острое зубило.

Дрель и сверло по металлу

Этот вариант подойдет тем, кто не хочет менять местоположение полки. Нужно взять обычную дрель и тонкое сверло по металлу.

Дрель переводится в обычный режим (без удара), и арматура аккуратно просверливается. Если все получится, в металле появится отверстие, и можно будет снова взять перфоратор.

Сверление под углом

Если не пробиться сквозь преграду прямо, можно попробовать обойти ее. Для этого перфоратор меняет угол наклона, и бур пытается уйти в сторону.

Главный недостаток этого метода - отверстие получается косым. Вставить туда стандартный прямой дюбель уже не получится.

Воздействие кислотой

Самый неординарный и рискованный метод, о котором пишут на форумах. Некоторые умельцы заливают в отверстие кислоту (электролит, уксусную эссенцию или даже лимонную). Со временем кислота разъедает металл, после чего остатки арматуры можно пройти буром.

Способ требует большой осторожности и терпения. Кислота негативно влияет не только на металл, но и на бетон вокруг, а также выделяет едкие пары.

Вывод

Способов победить арматуру много, но самый разумный - не воевать с ней вовсе. Гораздо проще сместить полку на несколько сантиметров и сэкономить нервы, инструменты и время, сообщает GEON.RU.