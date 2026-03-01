Городовой / Полезное / Сверлил стену - попал в арматуру: 5 способов решить проблему 
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
На ЕГЭ валятся даже отличники: это простое слово – настоящая заноза для выпускников Полезное
Для русских — сущая кара, для иностранцев — мечта: маршрут по России, о котором грезят европейцы Полезное
Птица бьется в окно: приметы, чего ждать, стоит ли бояться - мнение экстрасенса Полезное
Самый недооцененный курорт Крыма: городу больше 26 веков - почему сюда стоит поехать вместо Ялты Полезное
Когда сажать томаты на рассаду в 2026 году: идеальный день для посева — помидоров нарастет море Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Сверлил стену - попал в арматуру: 5 способов решить проблему 

Опубликовано: 1 марта 2026 06:02
 Проверено редакцией
Сверлил стену - попал в арматуру: 5 способов решить проблему 
Сверлил стену - попал в арматуру: 5 способов решить проблему 
legion-media
Что делать, если при сверлении стены вы попали в арматуру

Редкий ремонт обходится без необходимости повесить полку или картину. Казалось бы, простая задача - взять перфоратор и просверлить отверстие.

Однако иногда процесс неожиданно останавливается: бур упирается в твердую преграду, появляется запах гари, а инструмент перегревается. Это верный признак того, что сверло встретилось с арматурой.

Ситуация неприятная, но распространенная. Опытные мастера и участники строительных форумов знают несколько способов выйти из положения.

Самый простой способ: сместить отверстие
Самое очевидное и разумное решение - отступить в сторону на пару сантиметров. Если речь не идет о строгом строительном проекте, а просто о домашних нуждах, это лучший выход.

Вероятность того, что рядом окажется «чистая» зона без металла, очень велика. Да, в стене останется лишняя дыра от первой попытки, но это не катастрофа. Ее легко зашпаклевать, скрыть за предметом мебели или просто забыть о ней.

Молоток и зубило
Отличный способ для тех, кто готов к физическому труду. Если арматура залегает неглубоко и диаметр отверстия позволяет подобраться к ней, можно попробовать расширить отверстие зубилом.

Важно действовать аккуратно, чтобы не разбить стену сильнее, чем планировалось. Для работы лучше взять увесистый молоток и острое зубило.

Дрель и сверло по металлу
Этот вариант подойдет тем, кто не хочет менять местоположение полки. Нужно взять обычную дрель и тонкое сверло по металлу.

Дрель переводится в обычный режим (без удара), и арматура аккуратно просверливается. Если все получится, в металле появится отверстие, и можно будет снова взять перфоратор.

Сверление под углом
Если не пробиться сквозь преграду прямо, можно попробовать обойти ее. Для этого перфоратор меняет угол наклона, и бур пытается уйти в сторону.

Главный недостаток этого метода - отверстие получается косым. Вставить туда стандартный прямой дюбель уже не получится.

Воздействие кислотой
Самый неординарный и рискованный метод, о котором пишут на форумах. Некоторые умельцы заливают в отверстие кислоту (электролит, уксусную эссенцию или даже лимонную). Со временем кислота разъедает металл, после чего остатки арматуры можно пройти буром.

Способ требует большой осторожности и терпения. Кислота негативно влияет не только на металл, но и на бетон вокруг, а также выделяет едкие пары.

Вывод
Способов победить арматуру много, но самый разумный - не воевать с ней вовсе. Гораздо проще сместить полку на несколько сантиметров и сэкономить нервы, инструменты и время, сообщает GEON.RU.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью