Салат "Сытное зёрнышко" едим в Великий Пост через день: Готовлю за 8 минут - вкусно и сытно

В Великий Пост важно готовить не только разнообразные и вкусные, но и сытные блюда, при этом соблюдать правила, в которых значится отсутствие в меню мясных продуктов.
Салат "Сытное зёрнышко" просто готовить, при этом наесться им можно даже небольшой порцией. Можно готовить его и на сытный перекус, и в качестве лёгкого ужина, калорий в нём немного, при этом много белка, что способствует быстрому насыщению.
Рецепт простого салата без варки дают на портале Russianfood, сохраняйте его для приготовления во время Поста.
Для приготовления салата потребуются следующие продукты:
- 1 банка консервированной фасоли;
- 3 маринованных небольших огурчика;
- 2 луковицы среднего размера;
- 500 г свежих шампиньонов;
- соль, зелень - по вкусу;
- растительное масло для заправки салата.
Пошаговый рецепт блюда "Сытное зёрнышко"
- Лук нарезаем мелкими кусочками и отправляем в сковороду, которую разогрели с небольшим количеством растительного масла.
- Когда лук немного подрумянится, отправляем к нему нарезанные грибы. Жарим, пока шампиньоны будут готовы, затем остужаем содержимое сковороды и при помощи сита избавляем от лишнего масла.
- Огурцы нарезаем мелким кубиком, выделившийся сок сливаем, иначе салат будет водянистым.
- С фасоли сливаем жидкость, можно сделать это при помощи дуршлага, откинув туда продукт на 5-7 минут.
- Нарезаем свежую зелень.
- Продукты соединяем в салатнике, солим, по вкусу добавляем специй.
- Заправляем салат растительным маслом или же постным майонезом.
Вкусное блюдо "Сытное зёрнышко" готово к подаче, смело ставим его на стол в Великий Пост, гости и домашние точно останутся сыты и довольны.
