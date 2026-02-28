Российский город за пределами России: славится не только верблюдами - у всех на слуху, но о нем никто не знает

Этот российский город с особым статусом

Когда речь идет про территории России, которые окружены другими странами, все сразу вспоминают Калининградскую область. Однако существуют и менее известные анклавы, например, деревня Дубки в Псковской области, со всех сторон окруженная Эстонией.

Другой пример - территория Медвежье-Саньково в Брянской области, которая находится внутри Беларуси. Но все эти места официально являются частью России.

Гораздо более удивительный случай - это город, который не принадлежит России юридически, но живет по ее законам. Вы наверняка слышали о нем, но вряд ли задумывались о его уникальном статусе. Речь идет о знаменитом Байконуре.

Город с двумя гражданствами

Байконур всем известен как первый и самый крупный космодром планеты, откуда стартуют ракеты. Но мало кто знает, что рядом с космодромом расположен одноименный город, в котором проживает около 76 тысяч человек.

У этого города удивительная двойная жизнь. С точки зрения Казахстана, это обычный город областного подчинения. Но согласно договору между странами, в отношениях с Россией Байконур приравнен к городу федерального значения. Это такой же высокий статус, как у Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя.

Островок России в степи

Въезжая в Байконур, вы попадаете в атмосферу российского города посреди казахстанской степи. Здесь все говорит о том, что это фактически часть России.

В городе в ходу российские рубли, и для граждан России здесь действуют российские законы. У граждан Казахстана, которых здесь около 40 тысяч, своя юрисдикция.

Работают российские школы, больницы и поликлиники. Порядок охраняет полиция из Подмосковья, а суд выносит решения по законам РФ. Также жители города участвуют в выборах и голосуют как жители Одинцовского округа Московской области.

Кроме того, все вывески написаны на русском языке, а в разговоре люди используют русскую речь. Даже автомобильные номера у города свои, с кодом региона 94, который официально закреплен за Байконуром.

Договор аренды

После распада СССР Байконур оказался на территории независимого Казахстана. Россия не владеет этой землей, а арендует ее. Договор аренды заключен до 2050 года, и ежегодно наша страна платит за этот объект 10 миллиардов рублей.

Попасть в город может любой желающий, для этого нужно лишь оформить пропуск или получить приглашение от местных жителей. Космодром остается критически важным для России, несмотря на наличие собственных объектов - Плесецка и строящегося Восточного.

На данный момент Байконур превосходит их по возможностям и остается главными космическими "воротами" страны, сообщает ученый Александр Долгих.

