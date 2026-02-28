Замиокулькасу в марте - важнее всего: 100 г в воду - и листья станут изумрудными, больше никакой желтизны

Замиокулькас требует качественного ухода в любое время, поэтому расслабиться не получится. Для растения большое значение имеют не только поливы, но и подкормки. Для активного роста замиокулькаса подойдут как профессиональные, так и народные удобрения.
Канал «Наш огород» смог превратить хилый замиокулькас в настоящий баобаб. Для этого ему потребовалась натуральная подкормка. Для ее приготовления понадобится:
- кожура цитрусов – 100 г;
- вода – 1 литр.
Можно использовать кожуру и цедру мандаринов, лимонов, апельсинов и грейпфрутов. Измельчаем ее с помощью ножа или блендера до состояния кашицы. Подогреваем воду, заливаем кипятком кожуру, накрываем банку крышкой и оставляем в таком виде на сутки.
Далее процеживаем полученный состав, разбавляем его с водой в соотношении 1:4. Нельзя нарушать пропорции, иначе можно навредить замиокулькасу. Вносим жидкость под корень каждые две недели.
«Подкормка богата комплексом витаминов, эфирными маслами, фосфором, калием. Средство защищает замиокулькас от грибкового поражения, способствует росту зеленой массы», - сообщает источник.
Советы автора канала:
«Также важно обеспечить яркое освещение, в случае необходимости перенесите растение в другое, более подходящее место».
«Производите пересадку замиокулькаса 1 раз в 3 года».
Ранее портал «Городовой» рассказал, как подобрать хороший горшок для спатифиллума.