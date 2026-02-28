Городовой / Полезное / Дико клонит в сон – а время на работе застыло? Сомнолог Гаврилова – о том, что бодрит сильнее большого американо
Дико клонит в сон – а время на работе застыло? Сомнолог Гаврилова – о том, что бодрит сильнее большого американо

Опубликовано: 28 февраля 2026 18:13
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как взбодриться в разгар рабочего дня и разогнать сонливость

Врач-сомнолог Алена Гаврилова рассказала, как разогнать сонливость, если до конца рабочего дня еще много времени.

Самый рабочий метод – встать и пройтись по офису, а еще лучше – выйти на балкон или на улицу. Спуститесь поднимитесь по лестнице, включите пару роликов с короткими разминками. Тогда нервная система быстро активизируется, и какое-то время вы будете чувствовать себя максимально бодрым и собранным.

Второй способ – прохлада. Проветрите помещение или выйдите на улицу, умойте лицо прохладной водой. Вы быстро взбодритесь, так как температурное воздействие тоже заставляет мозг проснуться.

Поможет проснуться и легкий перекус наподобие банана или горького шоколада. Полезны орехи, бутерброды из цельнозернового хлеба. А конфетки, печеньки и сладкий чай – не самый лучший вариант: они быстро взбодрят, но энергия так же быстро и закончится.

В то же время черный чай бодрит не хуже кофе. Хотя организм после него просыпается, нервная система не испытывает перегрузок. Зеленый чай еще эффективнее и полезнее, к тому же в него можно добавлять шиповник, мед или лимон.

Наконец, можно включить любимую музыку. Подскочивший дофамин поднимет вам настроение, вы почувствуете прилив сил и энергии. А если вы еще и потанцуете, то забудете про сон как минимум до конца рабочего дня.

Ранее портал «Городовой» рассказал, к каким последствиям может привести плотное общение ребенка с голосовым помощником.

Автор:
Татьяна Идулбаева
