Приехала в Ереван и пошла по магазинам: курица, гречка, яйца и лосось - рассказываю, что почем и что удивляет

Сколько стоят продукты в армянских супермаркетах

Автор заглянула в два крупных сетевых магазина Еревана, чтобы посмотреть, чем торгуют и почем. Спойлер: выбор оказался куда богаче, чем принято думать.

Ассортимент: никакой скудости

Правда ли, что в Армении с продуктами туго? Миф, говорят местные реалии. На полках — и хамон, и французские сыры, и итальянские деликатесы. Санкции тут не помеха. Но главное — много местной продукции. Она соседствует с товарами из России, Беларуси и Европы, и доля армянского вполне солидная.

Мясо и рыба

Курс на тот момент: 1 рубль = 4,57 драма. Филе трески (400 г) — 6320 драм (1383 рубля). Стейк лосося (400 г) — 8750 драм (1915 руб). Королевские креветки (кг) — 8760 драм (1917 руб). Говядина (кг) — 6800 драм (1488 руб). Куриное филе (кг) — 3550 драм (776 руб). Цены на мясо вполне московские, курица подешевле.

Молочка и сыры: местный колорит

Глаза разбегаются: кроме привычных продуктов есть и армянская экзотика. Например, наринэ (кисломолочное с бактериями) или режан — густые жирные сливки, традиционная закуска. Вкусно, но калорийно.

Цены: молоко 3,2% (750 мл) — 930 драм (203 руб). Творог 9% (250 г) — 990 драм (217 руб). Мацун сцеженный (400 г) — 760 драм (166 руб). Сливочное масло 82,5% (200 г) — 1490 драм (326 руб).

Сыры — отдельная песня. Сулугуни (130 г) — 890 драм (195 руб), моцарелла (200 г) — 1930 драм (195 руб), местный сыр с зеленью (кг) — 2730 драм (597 руб). Есть и неизвестные сорта, хочется попробовать все.

Яйца: десяток стоит от 820 до 2760 драм (179–604 руб) в зависимости от размера и производителя.

Овощи и фрукты

В супермаркете цены выше, чем на рынке, но для ориентира: огурцы (100 г) — 105 драм (23 руб), помидоры упаковка (576 г) — 904 драм (198 руб), бананы (кг) — 675 драм (148 руб), картошка (кг) — 295 драм (65 руб). Мандарины (кг) — 904 драм (196 руб), яблоки (кг) — 1460–1670 драм (319–365 руб).

Прочее

Гречка (500 г) — 750 драм (164 руб), рис (900 г) — 1190 драм (260 руб), подсолнечное масло (л) — 860 драм (188 руб), кофе (100 г) — 7890 драм (1726 руб), чай (100 г) — 1050 драм (230 руб).

Местные фишки

Упаковка — загляденье. Армянские производители явно наняли хороших дизайнеров: баночки с джемом, коробки конфет — руки сами тянутся. Молоко и напитки часто в стекле, экологично и красиво. Еще забавность: газировка продается в крошечных бутылочках по 250 мл — удобно, если не хочешь тащить лишнее. И кассиры сами пакуют покупки, привет из прошлого. А штрих-коды на развесном товаре старательно перечеркивают ручкой — зачем, загадка.

Итог

МРОТ в Армении — 75 000 драм (16 411 руб), средняя зарплата — около 278 000 драм (60 900 руб). Цены, как говорится, на любой вкус и кошелек. Дорого или нет — решать каждому.

