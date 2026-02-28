Пересадка замиокулькаса: когда и как выбрать идеальное время - и он вырастет в 2 раза быстрее

Пересаживаем долларовое дерево, чтобы оно радовало

Замиокулькас, он же долларовое дерево — растение особенное. У него нет привычных стеблей, а то, что мы принимаем за ветки, на самом деле сложные листья с толстыми черешками и мелкими долями. Внизу у цветка мощный клубень, где он копит воду и питание про запас. Родом он из Африки, поэтому привык терпеть жару, сухой воздух и редкий полив. Именно за живучесть его и любят — прощает ошибки даже самым забывчивым хозяевам.

Растет замиокулькас медленно, за год может выдать всего пару новых листьев, отмечает источник. В высоту вытягивается до метра, а если повезет и уход будет хороший, спустя 5–6 лет может даже зацвести. Правда, цветок неказистый, похож на маленький початок кукурузы.

Когда пересаживать

Молодые долларовые деревья пересаживают каждый год, взрослые — раз в 2–3 года. Лучшее время — март, до начала активного роста. Летом тоже можно, а вот осенью и зимой тревожить растение стоит только в крайнем случае: если корни уже вылезают из горшка, загнили или грунт совсем испортился.

Если купили замиокулькас в магазине, не спешите сразу пересаживать. Дайте ему пару недель привыкнуть к дому. Если цветок здоров и стоит не в совсем уж убогой земле, спокойно ждите весны. Транспортировочный грунт для него не смертелен.

Какой горшок нужен

Новый горшок берем всего на 2–4 см шире старого. Глубину сильно увеличивать не надо. Важно, чтобы емкость была из жесткого материала — толстого пластика, керамики или камня. Тонкий пластик мощные корни просто разорвут. И обязательно устойчивый горшок, потому что крона у долларового дерева тяжелая, может перевернуться.

Земля и пересадка

Грунт нужен рыхлый, бедный, с песком и перлитом. Подойдет готовая смесь для суккулентов или ароидных (монстер, антуриумов). Кислую землю замиокулькас не любит.

Перед пересадкой цветок поливать не надо. Чтобы не пораниться о листья, можно связать их бинтом или накрыть пакетом. Старый горшок часто приходится разрезать или разбивать — клубни застревают намертво.

Корни осматриваем, гниль и поломки обрезаем, срезы присыпаем углем. Пару часов подсушиваем на воздухе.

На дно горшка — керамзит, потом немного влажного (но не мокрого!) грунта. Ставим растение, присыпаем клубни тонким слоем земли. Сильно заглублять нельзя.

Самое главное — не поливать после пересадки!

Первый полив — только через 5–7 дней. Замиокулькас — суккулент, у него полно воды в запасах, а лишняя влага сейчас вызовет гниль. Если видите, что растение страдает, можно слегка опрыскать верхний слой почвы.

Уход после

Ставят долларовое дерево на яркий рассеянный свет, лучше на восточное или западное окно. Летом поливают раз в неделю, зимой — раз в месяц. Подкармливать начинают через пару месяцев после пересадки, только в теплое время года и только удобрениями для суккулентов.

Правильная пересадка — и замиокулькас будет радовать зеленью долгие годы. А верить в приметы про деньги или нет — личное дело каждого.

