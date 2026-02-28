Вместо петунии сажаем эти растения: самосевки цветут обильно - размножаются без рассады

Для тех, кто ценит время и не хочет загромождать подоконники ящиками с рассадой, цветущий сад может создавать себя сам. Существует особая группа растений, которые способны размножаться без участия человека.
Достаточно один раз поселить их на участке и позволить семенным коробочкам перезимовать на клумбе, чтобы каждую весну получать новые всходы. Многие из этих цветов неприхотливы и прощают небольшие погрешности в уходе.
Неприхотливые красавцы для ленивой клумбы
Некоторые растения настолько самостоятельны, что справляются с размножением без посторонней помощи. Ярким примером является алиссум, который при минимальной подкормке разрастается пышным цветущим ковром.
Даже простые сорта цинии отлично всходят самосевом, хотя их декоративность немного уступает современным гибридам. Зато затраты на грунт и рассадные емкости полностью отсутствуют.
Многолетники
- Эхинацея - не только украшает клумбу, но и обладает полезными свойствами. Она предпочитает солнечные места и легкую почву, а загущенные всходы можно не прореживать.
- Рудбекия многолетняя быстро разрастается и достигает внушительной высоты. Ее часто можно увидеть в городских палисадниках.
- Люпин - настоящий помощник для садовода: он насыщает почву азотом, улучшает ее структуру и отлично растет даже на бедной земле.
Двулетники и однолетники
Космея вызывает ностальгию и радует пышным цветением даже после обычного полива. Забавная ратибида, которую называют «мексиканская шляпа», способна оживить сад яркими красками даже в пасмурную погоду, но почему-то пока редко встречается на участках.
Стоит быть внимательным при выборе места для некоторых растений. Например, наперстянка очень миловидная, но она ядовита, поэтому высаживать ее можно только там, где не гуляют дети и домашние животные. А вот турецкую гвоздику можно посадить где угодно, сообщает "Любимая Дача".
