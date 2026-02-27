Самый чистый уголок России: древний город, который помнит монголов и князей — где и что там посмотреть сегодня

Город, который помнит все: от Ярослава Мудрого до панфиловцев

В 120 километрах к западу от столицы, на берегу тихой речки Городенки, притаился город, который на 12 лет старше Москвы. Волоколамск — самый древний в Подмосковье, и здесь история буквально дышит из-под земли.

Как все начиналось

Впервые о нем упомянули летописи в 1135 году, назвав Волоком Ламским, отмечает источник. Новгородцы устроили здесь торговую перевалочную базу: слово «волок» означало место, где ладьи тащили по суше между реками, обходя пороги. Археологи находят следы и более ранних поселений, а легенды говорят, что еще Ярослав Мудрый заложил его в 1024 году.

Город стоял на холмах, и каждый холм со временем обрастал монастырем или слободой. Так рождалась особая волоколамская архитектура — укрепленные пункты, разбросанные по округе.

Кому достанется богатый волок

С XIII века за Волоколамск схлестнулись Новгород, Москва и Тверь. Слишком лакомым был кусок на торговых путях. Монголы жгли его в 1238 и 1293 годах, литовский князь Ольгерд осаждал в 1370-м, а хан Тохтамыш — в 1382-м. Крепость выстояла, хотя и не без потерь.

К XV веку Москва победила в этом споре. Здесь правил брат Ивана III — Борис Волоколамский, а потом его сын. Город стал удельным княжеством, и до сих пор на холме у реки можно увидеть мощные земляные валы той самой крепости. А двухэтажный белокаменный Воскресенский собор — редкий образец ранней московской архитектуры — сохранился именно с тех времен.

Монастыри и Иосиф Волоцкий

В конце XV века в 25 километрах от города возник монастырь, основанный Иосифом Волоцким. Этот мыслитель и политик боролся за сильную церковь, и его идеи гремели на всю Русь. Вокруг кремля выросли еще пять монастырей, каждый со своей слободой — они и обороняли подступы, и торговали.

Когда в XVII веке старые волоки потеряли значение, город угас как торговый центр, но сохранил свой древний дух.

Подвиг панфиловцев

В 1941 году Волоколамск снова оказался на острие удара. В 12 километрах от города, у разъезда Дубосеково, 28 бойцов дивизии генерала Панфилова встали против немецких танков. Этот бой вошел в легенды: они задержали врага и дали Москве время на подготовку обороны. Сегодня там стоит памятник, а сам город хранит следы войны на старых стенах.

Что посмотреть сегодня

Центр — бывший Кремль с валами и Воскресенским собором. Рядом — ампирные ансамбли XIX века и причудливое пожарное депо 1913 года в стиле модерн. За городом — Иосифо-Волоцкий монастырь с мощёными дворами и фресками, усадьба Теряево с прудом и аллеями.

Река Лама чистая, с песчаными пляжами — летом тут рай для семей. Леса вокруг, заводов нет, экология на высоте. Население — около 20 тысяч.

Волоколамск сегодня

До Москвы — 124 километра по Волоколамскому шоссе, пара часов на машине. Город кормит столицу молоком, овощами и мясом. А в 2025-м шумно отметили 890-летие: с фестивалями, ярмарками и историческими реконструкциями.

Волоколамск — не просто точка на карте. Это живой учебник истории, где каждый холм помнит князей, каждый камень — битвы, а тишина на Ламе — память о подвиге.

Отзывы туристов

"Решили устроить мини-путешествие на машине. Волоколамск удивил: думали, будет скучно, а в итоге классно провели день. Забрались на валы, устроили пикник у реки, заехали в монастырь. Место очень атмосферное, особенно в погожий день. Городок небольшой, все компактно, пешком обошли центр. Вечером посидели в кафе — вкусно и дешево. Отличный вариант для вылазки из Москвы."; "Волоколамск идеален для неспешных прогулок с детьми. Кремль — не музей под открытым небом, а живая история: можно трогать валы, представлять древних воинов. Ребенок в восторге. Потом спустились к реке, покормили уток. Люди очень приветливые. Чувствуется, что город живёт своей жизнью, а не только туристами. Очень душевно."; "Волоколамск открыли для себя случайно, искали место для однодневной поездки. Городок небольшой, уютный, прямо дышит историей. Особенно впечатлил кремль с земляными валами — представляешь, сколько веков этой земле! Воскресенский собор очень красивый, строгий, белокаменный. Детям понравилось лазить по валам и представлять себя древними воинами. Обязательно вернёмся, когда будет теплее, чтобы съездить в Иосифо-Волоцкий монастырь.".

