Как заставить кошку пить воду: лайфхаки от ветеринарного врача — актуально для "почечников"

Хитрости, которые помогут не допустить обезвоживания у кошки

Владельцы котов знают, как важно, чтобы четвероногий друг пил много воды. Особенно это актуально для питомцев, которые питаются сухим кормом на постоянной основе. Если кошка пьет мало воды, то у нее начинаются проблемы с почками, и тут уже не обойтись без дорогостоящего, сложного, а иногда и пожизненного лечения. Между тем не каждого кота можно назвать водохлебом - многие из них делают пару глотков, и после этого ты их весь день не увидишь возле поилки. Разберемся, как заставить кошку пить воду.

Ветеринарные врачи считают, что в среднем суточная норма воды для кошки составляет от 20 до 50 мл на 1 кг веса животного. Но если у кошки уже есть проблемы с почками, то эта норма может быть увеличена. Заливать воду в пасть кошке силой - просто издевательство, поэтому попробуем привлечь кошку к воде хитростью. Вот несколько рекомендаций от врачей вологодской ветеринарной клиники "Твой ВетДоктор»:

расставьте поилки в разных местах по всему дому. Если кошек 2, то поилок должно быть 3; если в доме 3 питомца, то в доме должно быть 4 миски с водой, и т. д.;

60% кошек предпочитают пить воду из необычных емкостей: леек, ведер, цветочных горшков и случайно обнаруженных стаканов - воспользуйтесь этим;

откажитесь от применения двойных мисок - под воду и еду. Не ставьте поилку рядом с едой или кошачьим лотком;

некоторые кошки любят сосуды с небольшим диаметром - до 15 см, а другие предпочитают широкие емкости вроде таза - поэкспериментируйте со своей питомицей;

чаще всего кошки любят пить воду из стеклянной, металлической или керамической посуды;

наполняйте емкость до краев - кошки любят пить из полной миски;

попробуйте установить емкость на возвышенность, чтобы пробудить в домашней хищнице охотничий инстинкт;

поставьте в доме специальные фонтанчики для кошек (продаются на маркетплейсах), включайте кошке воду из-под крана, если ей так хочется.

А еще обязательно проверяйте свежесть воды в миске и ежедневно ее меняйте. Также не отказывайте кошке в удовольствии вылизать банку из-под жидких консервов, полакать немного куриного бульона, попробовать воду после разморозки креветок, мяса, рыбы - это все тоже жидкость, необходимая для ее здоровья. Наконец, отдавайте предпочтение влажному или смешанному рациону, то есть кормите кошку не только сухим, но и жидким кормом. Регулярное потребление жидкости в объеме, соответствующем суточной норме - залог здоровья вашего питомца.

