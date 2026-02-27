Ретроградный Меркурий — миф из Средневековья: астроном РАН разоблачает астрологический бред

Явление ретроградного движения — не реальное обращение планеты вспять, а оптическая иллюзия.

«Ретроградный Меркурий», по словам астрологов, продлится с 26 февраля по 20 марта, и в это время якобы лучше не принимать важных решений.

Однако научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов полностью опроверг миф о вредном влиянии этого явления на повседневную жизнь. По его словам, это чистой воды астрологическая выдумка, корни которой уходят в Средневековье.

Как пояснил учёный ТАСС, ретроградное движение планеты — это всего лишь визуальная иллюзия, а не настоящее обратное вращение.

Оно возникает из-за разницы в скоростях орбитального движения: Земля обходит Солнце за 365,25 суток, а Меркурий — за 88 суток, поэтому он несколько раз в год обгоняет нас.

Когда более скоростная планета опережает Землю, с нашей точки зрения кажется, будто она движется назад — вот что называют ретроградным эффектом.

Это зрелище недолговечно и пропадает, как только планеты меняют позиции на орбитах. Для Меркурия такие оптические трюки случаются 3–4 раза ежегодно.

Железнов добавил, что немало астрономических понятий заимствовано из астрологии, но со временем дисциплины разошлись: астрономия опирается на факты, измерения и математику, а астрология — на суеверия.