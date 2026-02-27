Сколько ехать на поезде из Санкт-Петербурга до Мурманска?

Путешествие на поезде из Санкт-Петербурга в Мурманск — это не просто поездка, а настоящее путешествие сквозь северные ландшафты, где за окном мелькают леса, озёра и бескрайние просторы Карелии. Время в пути зависит от выбранного поезда и может варьироваться от почти суток до чуть более чем одного дня.
Время в пути
Расстояние между Санкт-Петербургом и Мурманском составляет около 1422 км. По данным на 2026 год, минимальное время в пути на поезде — 23 часа 59 минут, максимальное — 1 день 2 часа. Это связано с разными типами поездов и количеством остановок.
Например, поезд 012А (двухэтажный) отправляется в 21:24 с Ладожского вокзала и прибывает в Мурманск в 21:23 следующего дня — время в пути составляет ровно 23 часа 59 минут. А поезд 016А («Арктика», фирменный) отправляется в 10:10 и прибывает в 12:10 следующего дня — время в пути — 1 день 2 часа.
Расписание и особенности
Поезда отправляются с Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге. Расписание может меняться, поэтому перед поездкой стоит уточнять его на официальных ресурсах РЖД или в билетных кассах.
По пути поезд делает остановки в таких городах, как Волхов, Петрозаводск, Лодейное Поле, Подпорожье, Беломорск, Кемь и других. Это даёт возможность познакомиться с промежуточными локациями, но увеличивает общее время в пути.