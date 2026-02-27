Городовой / Вопросы о Петербурге / Как был создан Летний сад в Санкт-Петербурге?
Как был создан Летний сад в Санкт-Петербурге?

Как был создан Летний сад в Санкт-Петербурге?
Строительство Летнего сада в Санкт-Петербурге началось в 1704 году по повелению Петра I.

Летний сад в Санкт-Петербурге — старейший дворцово-парковый ансамбль города, заложенный по повелению Петра I в 1704 году. Он стал не просто летней резиденцией императора, но и воплощением его идей о модернизации России, сочетая европейские садово-парковые традиции с практичностью и новаторством.

Начало создания

Сад появился на месте шведской усадьбы майора Эриха Берндта фон Коноу (Конау), которая включала небольшой домик, хозяйственный двор и сад. Пётр I выбрал это место из-за его удобного расположения и уже существующей инфраструктуры. Изначально сад называли «летним» из-за того, что в нём разбивали цветники с однолетними растениями.

Первыми работами по обустройству паркового пространства занимался Иван Матвеевич Угрюмов (Иван Матвеев). Под руководством Петра I проводились:

  • определение и обозначение границ сада;
  • первоначальная планировка;
  • осушение болотистых участков (для этого прорыли мелиоративный канал — один из ключевых элементов сада);
  • создание твёрдой почвы;
  • посадка деревьев.

В течение нескольких лет в сад в огромных количествах завозили землю из разных мест.

В 1707 году Угрюмов умер, и наблюдение за строительством в отсутствие Петра I было поручено А. В. Кикину.

Активное строительство началось в 1709 году. Был построен деревянный Летний дворец, появились первые фонтаны, высаживались деревья и цветы. Сад имел регулярную планировку с подстриженными деревьями. Здесь проводились ассамблеи, балы и фейерверки, но он был закрыт для публики — попасть туда можно было только по приглашению Петра I.

Развитие при Петре I

В период с 1710 по 1716 год произошли значительные изменения:

  • были прорыты Лебяжий и Поперечный каналы;
  • территория разделилась на Первый и Второй Летние сады;
  • возведён каменный Летний дворец с гаванцем и Людскими покоями (архитектор Д. Трезини, 1712 год);
  • построен павильон «Грот» (архитектор А. Шлютер, 1713–1725 годы);
  • появились Большая оранжерея, Зелёные кабинеты, Люстгаузы, Огибные аллеи, три галереи на берегу Невы.

По замыслу Петра I в Летнем саду была собрана крупнейшая в стране коллекция итальянской декоративной скульптуры рубежа XVII–XVIII веков. Статуи покупали готовыми или заказывали у мастеров — Д. Бонаццы, А. Тарсии, Д. и П. Гропелли и других. Беломраморные изваяния античных богов и героев, аллегории времён года и природных стихий составляли единый художественный ансамбль.

Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
