2 горсти в воду - и у фиалки откроется "второе дыхание": начнет штамповать бутоны без перерыва уже в марте

Фиалка считается самым распространенным растением из-за неприхотливости. Но для цветения все-таки необходим уход. Особенно это касается подкормок. При нормальном уровне питательных веществ фиалка начнет превращаться в цветочное облако.
Комнатное растение прекрасно реагирует на натуральные подкормки, что явно позволит сэкономить, снизить риск нанесения вреда при неправильной дозировке. Сайт «Антонов сад» готовит удобрение из двух компонентов:
- луковая шелуха – 2 горсти;
- вода – 1 литр.
«Подкормка активирует рост и цветение фиалки, защищает от разных болезней и вредителей. Для приготовления настоя берется только чистая, без признаков гнили и плесени, шелуха», - сообщает источник.
Приготовление
Необходимо подготовить ковш, залить в него воду и выложить шелуху. Далее поставить посуду на плиту, довести до кипения и сразу выключить. После этого жидкость должна полностью остыть, что поможет избежать ожогов корневой системы.
Перед поливом настой обязательно нужно процедить. Вносить подкормку можно в неразбавленном виде. Она подходит для обычного и внекорневого использования. Повторять процедуру достаточно 2 раза в месяц.
Рекомендации садовода:
«Подкормка из луковой шелухи быстро портится. Ее нельзя хранить даже сутки, поэтому используйте сразу».
«Луковая шелуха прекрасно подойдет не только для фиалки, но и для других цветущих комнатных растений».
