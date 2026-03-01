Городовой / Полезное / 2 горсти в воду - и у фиалки откроется "второе дыхание": начнет штамповать бутоны без перерыва уже в марте
2 горсти в воду - и у фиалки откроется "второе дыхание": начнет штамповать бутоны без перерыва уже в марте

Опубликовано: 1 марта 2026 17:55
 Проверено редакцией
Legion-Media
Какая подкормка усилит цветение фиалки

Фиалка считается самым распространенным растением из-за неприхотливости. Но для цветения все-таки необходим уход. Особенно это касается подкормок. При нормальном уровне питательных веществ фиалка начнет превращаться в цветочное облако.

Комнатное растение прекрасно реагирует на натуральные подкормки, что явно позволит сэкономить, снизить риск нанесения вреда при неправильной дозировке. Сайт «Антонов сад» готовит удобрение из двух компонентов:

  • луковая шелуха – 2 горсти;
  • вода – 1 литр.

«Подкормка активирует рост и цветение фиалки, защищает от разных болезней и вредителей. Для приготовления настоя берется только чистая, без признаков гнили и плесени, шелуха», - сообщает источник.

Приготовление

Необходимо подготовить ковш, залить в него воду и выложить шелуху. Далее поставить посуду на плиту, довести до кипения и сразу выключить. После этого жидкость должна полностью остыть, что поможет избежать ожогов корневой системы.

Перед поливом настой обязательно нужно процедить. Вносить подкормку можно в неразбавленном виде. Она подходит для обычного и внекорневого использования. Повторять процедуру достаточно 2 раза в месяц.

Рекомендации садовода:

«Подкормка из луковой шелухи быстро портится. Ее нельзя хранить даже сутки, поэтому используйте сразу».

«Луковая шелуха прекрасно подойдет не только для фиалки, но и для других цветущих комнатных растений».

Ранее портал «Городовой» рассказал, чем подкормить замиокулькас в марте.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
