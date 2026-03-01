От Петербурга рукой подать: где погулять в Ленобласти и что посмотреть за один день

Туристические города Ленинградской области

Помимо Санкт-Петербурга привлекает туристов и область. Пять городов Ленинградской области, которые обязательно стоит посетить: Выборг, Зеленогорск, Пушкин, Гатчина и Приозерск. Каждый из них уникален и скрывает много интересного: от средневековых крепостей до императорских резиденций и живописных парков.

Выборг

Единственный в России город с сохранившейся средневековой европейской архитектурой. Его главная достопримечательность — Выборгский замок 1293 года, старейший в стране. С 45-метровой башни Святого Олафа открывается лучшая панорама города. На площади Старой Ратуши можно увидеть яркие здания и памятник основателю города.

Обязательно стоит посетить библиотеку Алвара Аалто — единственное в России здание знаменитого финского архитектора. Для неспешных прогулок идеально подходит скальный парк Монрепо, а любителям истории будет интересно на Анненских укреплениях, где проводят рыцарские турниры.

Зеленогорск

Уютный курортный город на берегу Финского залива, входящий в состав знаменитого Курортного района. Главная ценность здесь — природа: чистый воздух, смешанный с ароматом сосен, песчаные пляжи и прогулки вдоль залива.

В городском парке культуры и отдыха есть «Аллея сказок» со скульптурами персонажей русских народных сказок. Для тех, кто интересуется техникой, работает музей ретроавтомобилей с коллекцией советских машин и мотоциклов. В 15 минутах езды находится знаменитая усадьба Ильи Репина «Пенаты».

Пушкин (Царское Село)

Бывшая летняя императорская резиденция, включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главная жемчужина — Екатерининский дворец в стиле позднего барокко с его знаменитой Янтарной комнатой, которую называют «восьмым чудом света».

Вокруг дворца раскинулся огромный Екатерининский парк, разделенный на регулярный Старый сад и пейзажный Английский парк. Здесь можно увидеть Камеронову галерею, Чесменскую колонну, павильоны «Грот» и «Турецкая баня». В Александровском парке, куда вход свободный, находятся Александровский дворец, Китайская деревня и Белая башня. Обязателен к посещению Императорский Царскосельский лицей, где учился Александр Пушкин.

Гатчина

Туристов привлекает Большой Гатчинский дворец, построенный для графа Григория Орлова и ставший любимой резиденцией Павла I. Его облик сочетает черты английского замка и итальянского палаццо, а внутри сохранились роскошные интерьеры и коллекция оружия.

Вокруг дворца раскинулся живописный парк с Белым и Серебряным озерами, мостиками и романтическими павильонами. Гатчина также славится кулинарными традициями: на Дворцовой ферме можно попробовать местные сыры и посетить мастер-класс по сыроварению.

Приозерск

Небольшой уютный город на севере области с богатой историей, известный крепостью Корела. В центре сохранились лютеранская кирха 1930 года и финские дома, а старинный вокзал 1916 года выполнен в стиле северного модерна. По дороге в Приозерск стоит заехать на Лосевские пороги — там есть живописные мосты и небольшие маршруты для прогулок.

Ранее Городовой рассказал, почему в Питере шаверма, а в Москве - шаурма.