Городовой / Вопросы о Петербурге / В Питере шаверма, а в Москве шаурма: почему в двух столицах говорят по-разному
В Питере шаверма, а в Москве шаурма: почему в двух столицах говорят по-разному

Опубликовано: 28 февраля 2026 17:37
 Проверено редакцией
Legion-Media
Учимся говорить как петербуржцы 

Петербургский диалект — уникальное явление, история в звуках, которая складывалась веками. Петербургское произношение формировалось под влиянием иностранных специалистов, приглашенных Петром I, и ориентировалось на «книжное», письменное звучание, тогда как Москва тяготела к живой разговорной речи.

Что выдает петербуржца с первых фраз

Одна из самых заметных особенностей — твердое произношение согласных на конце слов. Петербуржцы говорят «восе[м]», «се[м]», вместо московского мягкого варианта. Если вы услышите «поднимайте[с]» или «ошибайте[с]» — перед вами коренной житель города на Неве.

Ещё одна характерная черта — произношение «ч» там, где москвичи скажут «ш». В Петербурге это «було[чн]ая», «яи[чн]ица», тогда как старомосковская норма требовала «було[шн]ая». Буква «щ» в речи старых петербуржцев звучит как «щч» — «[щч]ербатый», «[щч]ука».

Особое звучание заимствованных слов тоже отличает питерцев: они произносят «кр[э]м», «фан[э]ра», «пион[э]р» с твердым «э». В Москве эти же слова смягчаются при произношении.

Шаурма или шаверма?

Самый известный маркер петербургской речи — это, конечно, «шаверма». По данным источника, история появления этого слова уходит в 1992 год, когда выходцы из Сирии открыли первую палатку на Витебском вокзале. Они решили адаптировать арабское «шаурма» для русского уха и назвали блюдо «шаверма» — так проще произносить. В Москве шаурма появилась чуть раньше, и название закрепилось другое.

Слова-маркеры, по которым узнают питерца

Помимо "шавермы", петербуржцы пользуются целым рядом бытовых словечек:

  • Парадная вместо «подъезд»
  • Поребрик вместо «бордюр»
  • Кура вместо «курица» и греча вместо «гречка»
  • Батоном в Петербурге называют «буханку».

В советское время эти различия были заметнее. Сегодня разница сглаживается. Радио и телевидение распространяют преимущественно московскую норму произношения, и приезжие приносят свои речевые привычки. Но по «парадной» и «шаверме» еще можно отличить коренного петербуржца.

Ранее Городовой рассказал, какие города Ленобласти находятся рядом с Ладожским озером.

Автор:
Алина Владимирова
Вопросы о Петербурге
