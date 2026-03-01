Городовой / Полезное / Устроился на вахту в Бангладеш - получил 650 тысяч на руки: почему я больше туда не поеду
Устроился на вахту в Бангладеш - получил 650 тысяч на руки: почему я больше туда не поеду

Опубликовано: 1 марта 2026 17:45
 Проверено редакцией
legion-media
Мужчина похудел на 11 кг и чуть не потерял семью

Многие мечтают о работе, которая позволит быстро заработать крупную сумму и решить финансовые проблемы. В таком случае вакансии с заоблачными зарплатами кажутся идеальным решением.

Один сварщик из Тулы, который зарабатывал в родном городе 55 тысяч рублей, решил отправиться на другой конец света на вахту. Однако вскоре пожалел о своем решении.

Сладкие обещания

В конце 2024 года мужчина увидел вакансию сварщика на строительстве АЭС в Бангладеш. Обещали от 200 тысяч рублей, полный соцпакет и комфортное проживание. На семейном совете решили: полгода разлуки стоят миллиона на ремонт квартиры.

Перед отъездом всех сварщиков заставили пройти переаттестацию. Комиссия нашла мелкие недочеты в работе опытного специалиста, в результате чего ему понизили разряд, а зарплата упала до 160 тысяч. Многие коллеги уехали, но он решил рискнуть.

Испытание климатом

Поселок для российских работников на вахте оказался хорошим: новые дома, спортзал и приличные квартиры. Главным врагом стал климат: жара под +40 и влажность 90% выматывали физически. Кондиционеры постоянно ломались, а их ремонт ждали днями.

Рабочий день длился 11 часов шесть дней в неделю. В защитном костюме сварщики мокли за минуты, а люди старше 45 лет не выдерживали и попадали в медпункт с тепловыми ударами.

Финансовый итог

За 4,5 месяца удалось заработать около 758 тысяч рублей. Но после вычета расходов на питание и связь чистый заработок составил примерно 645 тысяч. Сумма оказалась далека от обещанного миллиона.

Цена вопроса

Самым тяжелым испытанием стала разлука с семьей. Ребенок начал отвыкать от отца, жена выдыхалась от одиночества. К этому добавились проблемы со здоровьем: мужчина похудел на 11 кг, появились проблемы с желудком и сном.

Он решил вернуться досрочно. Пришлось заплатить штраф 150 тысяч и покупать билет за свой счет. Сейчас сварщик снова работает на заводе за 55 тысяч, но каждый вечер проводит с семьей, сообщает DREAM AND TRAVEL.

Ранее "Городовой" рассказал, как живется москвичам в домах по реновации.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
